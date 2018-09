Sky kooperiert mit Discovery und zeigt alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga in den Sky Sportsbars live

Unterföhring (ots) -- Kooperation zur Ausstrahlung aller Bundesliga-Spiele vonEurosport bis einschließlich der Saison 2020/21- Ergänzung des bestehenden Gastronomieangebots von Sky- Discovery TV-Kanal Eurosport 2 HD Xtra ist für alle Betreibereiner Sky Sportsbar und Hotelbar sowie Vereinsheimen dazubuchbar- Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky BusinessSolutions: "Durch die Kooperation stärken wir unsere Positionals wichtigster TV-Partner für die Gastronomie"Unterföhring, 19. September 2018 - Sky Deutschland und Discoveryschließen eine Partnerschaft. Die Vereinbarung ermöglicht Betreibernvon Sky Sportsbars, künftig die Ausstrahlung des linearen DiscoveryTV-Kanals Eurosport 2 HD Xtra und damit von 40 weiterenBundesliga-Spielen von Eurosport bis einschließlich der Saison2020/21. Durch die Kooperation mit Discovery ergänzt Sky seinhochwertiges Live-Sport-Angebot in den Sky Sportsbars, das unteranderen die Übertragung von 573 Spielen der 1. und 2.Fußball-Bundesliga umfasst. Erst kürzlich hatte Sky eine Kooperationmit DAZN für die gastronomischen Betriebe geschlossen und dasLive-Sport-Angebot erweitert.Eurosport 2 HD Xtra ist für alle Betreiber einer Sky Sportsbar undHotelbar sowie Vereinsheimen, die Sky über Satellit empfangen, inKürze dazu buchbar. Durch das neue Angebot wird es denGastronomiebetrieben nicht mehr gestattet, die Bundesliga-Spiele überden Eurosport Player für Privatpersonen online auszustrahlen.Eurosport zeigt in der laufenden Rechteperiode 40Bundesliga-Spiele - darunter 30 Freitagsspiele der Fußball-Bundesligaum 20:30 Uhr, fünf Spiele am Sonntag um 13:30 Uhr und fünf Spiele amMontagabend um 20:30 Uhr. Hinzukommen der DFL Supercup zuSaisonbeginn und vier Relegationsspiele (Bundesliga /2. Bundesligaund 2. Bundesliga/ 3. Liga) und weitere Sporthighlights.Paul Sexton-Chadwick, Senior Vice President Sky BusinessSolutions: "Durch die neue Partnerschaft mit Discovery ermöglichenwir den Barbetreibern, dass sie ihr Live-Sport Angebot komplettierenund wieder alle Live-Spiele der Fußball-Bundesliga ausstrahlenkönnen. Wir stärken unsere Position als wichtigster TV-Partner fürdie Gastronomie."Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell