Sky ist die Heimat der UEFA Champions League - auch im Free-TV: neue Live-Sendung und die ersten frei empfangbaren Highlights aus der Königsklasse auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- "Champions Corner" - das neue Format mit FlorianSchmidt-Sommerfeld begleitet die Spiele des Abends immer ab 20.45 Uhrim Free-TV- Erste frei empfangbare Spielszenen an jedem Spieltag bereits ab23.00 Uhr sowie die ersten Highlight-Zusammenfassungen im Free-TV ab0.00 Uhr auf Sky Sport News HD- Die Live-Vorberichterstattung auf Sky Sport 1 und 2 HD wird auchfrei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt- Die festen Duos Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus sowieMichael Leopold und Dietmar Hamann führen im Wechsel durch dieLive-Übertragungen- Die Königsklasse live exklusiv im Pay-TV: Nur Sky zeigt imRahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore live,kein Anbieter zeigt mehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindunglive dabei seinAb der neuen Saison werden Live-Übertragungen der UEFA ChampionsLeague erstmals in Deutschland komplett exklusiv im Pay-TVausgestrahlt. Nur Sky wird im Rahmen der Original Sky Konferenz alleSpiele und alle Tore live zeigen. Darüber hinaus zeigt kein Anbietermehr Einzelspiele der deutschen Vereine als Sky.Über die für alle Abonnenten des Sky Sport-Pakets und Nutzer vonSky Ticket empfangbaren Live-Übertragungen hinaus ist Sky künftigauch im Free-TV die Heimat der Königklasse in Deutschland. Sky SportNews HD wird an jedem Spieltag umfangreiche Vorberichte, mit"Champions Corner" ein neues Format während der laufenden Begegnungensowie im Anschluss die ersten Highlights im Free-TV bieten. AlleInhalte stehen auch im frei empfangbaren Livestream des24-Stunden-Sportnachrichtensenders auf skysport.de und in der SkySport App zur Verfügung.Sky Sportchef Roman Steuer: "Wenn ab dieser Saison die UEFAChampions League in Deutschland erstmals ausschließlich im Pay-TVlive übertragen wird, berichtet Sky exklusiver als jemals zuvor ausder Königsklasse. Neben dem besten Live-Erlebnis für unsere Kunden,werden wir auch im Free-TV zur Heimat für alle Fußballfans. Auf SkySport News HD werden wir auf bewährte Weise topaktuell und umfassendberichten und wollen allen Zuschauern Lust auf die Live-Übertragungenvon Sky machen."Zum Einstieg in den europäischen Fußballabend wird Sky dieVorberichterstattung zu den Live-Spielen im Pay-TV auch freiempfangbar auf Sky Sport News HD ausstrahlen. Im "ChampionsCountdown" ab 18.30 Uhr sowie im "Dienstag/Mittwoch der Champions" ab19.30 Uhr können alle Fußballfans dabei sein, wenn Sky die Zuschauerauf die anstehenden Begegnungen einstimmt. Durch die Live-Sendungenführen entweder Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäusoder Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann sowie weitereGäste. Zudem wird Analyse-Experte Erik Meijer künftig noch stärker indie Sendungen eingebunden."Champions Corner" ab 20.45 Uhr auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran am Geschehen als auf jedemanderen Sender im deutschen Free-TV. In "Champions Corner" wirdModerator Florian Schmidt-Sommerfeld mit seinen Gästen an jedemDienstag- und Mittwochabend von 20.45 bis 23.00 Uhr das aktuelleGeschehen in den Stadien kommentieren und analysieren.Immer mit von der Partie ist dabei Mirko Slomka, der in derBundesliga unter anderem den FC Schalke, Hannover 96 und den HSVtrainierte. Außerdem ist Margot Dumont fester Teil der Sendung. Die28-jährige Deutsch-Französin ist seit 2012 als Reporterin für beINSports in Frankreich tätig, wo sie unter anderem regelmäßig aus derLigue 1 berichtet. Komplettiert wird die Runde immer von einemwechselnden dritten Gast.Zusätzlich zur Unterhaltung über die Spiele des Abends wirdwährend der Sendung auf der Tonspur immer wieder auch derLive-Kommentar aus der laufenden Original Sky Konferenz zu hörensein.Sky Sport News HD zeigt ab 23.00 Uhr die ersten Highlights, ab0.00 die ersten ausführlichen Zusammenfassungen im Free-TVUnmittelbar nach dem Ende der Live-Spiele sind auf Sky Sport NewsHD bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abends zusehen, zunächst in Kurzform im Rahmen der regulären "Late NightNews". Ab 0.00 Uhr präsentieren die Moderatorinnen Britta Hofmann undJessica Libbertz (vorher Kastrop) im Wechsel "Alle Spiele, alle Torekomplett". In dem einstündigen Format werden auf Sky Sport News HDdie ersten ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partiendes Abends im Free-TV gezeigt.Neben festen Sendungen und Zeiten rund um die Live-Spiele amAbend wird an Spieltagen der Schwerpunkt über den gesamten Tag hinwegauf der Königsklasse liegen. Zu diesem Zweck wird im Foyer des SkyUnternehmenssitzes in Unterföhring ein Set errichtet, aus demVorschauen auf die bevorstehenden Partien und Rückblicke auf denvorangegangenen Abend gesendet werden.Die UEFA Champions League 2018/19 im Free-TV auf Sky Sport NewsHD:18.30 - 18.50 Uhr: "Champions Countdown"19.30 - 20.45 Uhr: "Dienstag/Mittwoch der Champions"20.45 - 23.00 Uhr: "Champions Corner"23.00 - 0.00 Uhr: "Late Night News"(inkl. erster Spielszenen desAbends)0.00 - 1.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore komplett"Der Regelspieltag der UEFA Champions League 2018/19 auf Sky Sport1 und 2 HDDie Live-Übertragungen aus der Königsklasse, die exklusiv fürAbonnenten des Sky Sport-Pakets und Nutzer von Sky Ticket empfangbarsind, werden künftig immer auf Sky Sport 1 und 2 HD zu sehen sein.Sky Sport 1 HD ist dabei der Konferenz-Sender, auf die Zuschauer ab18.50 Uhr bzw. ab 20.55 Uhr alle Spiele und alle Tore live erlebenkönnen. Die Live-Vorberichterstattung "Champions Countdown" beginntin der Regel um 18.30 Uhr.Das Einzelspiel, das Sky an jedem Champions-League-Abendüberträgt, wird auf Sky Sport 2 HD ausgestrahlt. Sendungsbeginn des"Dienstag/Mittwoch der Champions" ist in der Regel um 19.30 Uhr.Sky Sport 1 HD:18.30 - 18.50 Uhr: "Champions Countdown"18.50 - 20.55 Uhr: Original Sky Konferenz der beiden frühen Spiele(Anstoß 18.55 Uhr)20.55 - 23.00 Uhr: Original Sky Konferenz der sechs späten Spiele(Anstoß 21.00 Uhr)23.00 - 23.45 Uhr: Analyse im Studio23.45 - 0.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt"Sky Sport 2 HD:19.30 - 23.00 Uhr: "Dienstag/Mittwoch der Champions" und dasEinzelspiel des Abends live23.00 - 23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt"(Erstausstrahlung)23.30 - 0.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt"0.00 - 2.00 Uhr: Das zweite Einzelspiel des Abends mit deutscherBeteiligung (zeitversetzte Ausstrahlung in voller Länge)Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.