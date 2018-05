Unterföhring (ots) -- "Quatsch Comedy Club" exklusiv auf Sky im Herbst mit einer neuenStaffel- In jeder Show verschiedene hochkarätige Moderatoren und diebesten Comedians Deutschlands- Die von Sky in Auftrag gegebene Jubiläumsstaffel erhältBayerischen Fernsehpreis 201818. Mai 2018 - Vor rund 700 Gästen aus Politik, Wirtschaft undShowbiz wurde Thomas Hermanns heute Abend im Rahmen des BayerischenFernsehpreises für die Jubiläumsstaffel des "Quatsch Comedy Clubs",die exklusiv auf Sky lief, ausgezeichnet. Und es geht weiter: Eineneue Staffel des Erfolgsformats mit achtzehn Folgen ist ab Herbst aufSky 1 zu sehen. Auch dieses Mal wird die legendäre Stand-Up-Show vonverschiedenen Stars und Newcomern der deutschen Comedy-Branchemoderiert, und natürlich wird auch Format-Erfinder Thomas Hermannswieder in jeder Folge dabei sein.Der Entertainer hat allen Grund zu jubeln: "Eine große Ehre undFreude! Gerade die Sky Version des 'Quatsch Comedy Clubs' und dietollen Specials zu '25 Jahren Quatsch Comedy Club' lagen mirbesonders am Herzen! Und eine Auszeichnung bei einer Preisverleihung,die ich schon moderiert und in der ich schon laudatiert habe - dasist der TRIPLE des Award Show Glamours. Nur hängt hoffentlich keinKreuz über der Bühne."Auch Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels beiSky Deutschland freut sich über die Auszeichnung: "Wir gratulierenThomas Hermanns und dem ganzen Team ganz herzlich zum Gewinn des'Bayerischen Fernsehpreises 2018' und sind sehr stolz darauf, derwertvollsten TV-Marke der deutschen Comedy-Szene eine Heimat zubieten. Und natürlich geht der "Quatsch Comedy Club" jetzt in eineneue Runde auf Sky 1."Die 18 jeweils halbstündigen Episoden sind ab Herbst exklusiv aufSky 1 zu sehen sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticketabrufbar.Über "Quatsch Comedy Club":In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich die Stars undNeuentdeckungen der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand.Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch ComedyClub" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands.1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat derStand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland undbegründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV-und Bühnenshows wieder spiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy inDeutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindyaus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der"Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. MitStandorten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart ist der"Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie,Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der DeutschenEntertainment-Landschaft. Originaltitel: "Quatsch Comedy Club",Deutschland, Show, 18 Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten, D2018.Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreicheine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusivenShowformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohlaus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigeninternationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTVsteht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kundenzur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paketerhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go undSky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell