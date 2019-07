Unterföhring (ots) -- Am 21. Juli jährt sich die Mondlandung der Mission Apollo 11 zum50. Mal- Sky Cinema zeigt am 21. Juli die exklusive TV-Premiere vonDamien Chazelles oscarprämiertem Drama "Aufbruch zum Mond" mitRyan Gosling als Neil Armstrong- Zahlreiche Dokumentationen zur Mondlandung ab 6. Juli beiDiscovery, History, Spiegel Geschichte und National Geographic- Mit Sky Q "Aufbruch zum Mond" auch in brillanter UHD Qualität- "Aufbruch zum Mond" sowie viele Dokus auch über den monatlichkündbaren Streamingdienst Sky Ticket1. Juli 2019 - Als am 21. Juli 1969 der erste Mensch den Mondbetrat, wurde Raumfahrtgeschichte geschrieben. Gleichzeitig kam eingefährlicher Wettkampf zwischen den USA und der Sowjetunion um dieHerrschaft im All zu einem ersten Höhepunkt. Genau 50 Jahre nach demgroßen Ereignis zeigt Sky nun das biographische Drama "Aufbruch zumMond" von Oscarpreisträger Damien Chazelle mit Ryan Gosling erstmalsexklusiv am 21. Juli auf Sky Cinema."Aufbruch zum Mond" ist nach "La La Land" die zweiteZusammenarbeit des oscarprämierten Regisseurs Damien Chazelle("Whiplash") mit Superstar Ryan Gosling. Diesmal spielt Gosling denberühmten Astronauten Neil Armstrong, der sein Leben aufs Spielsetzte und seine Liebsten zurücklassen musste, um schließlich alserster Mensch den Mond zu betreten. Für seine spektakulären Effektewurde "Aufbruch zum Mond" mit dem Oscar ausgezeichnet. Der Hit istauf Sky Q auch in herausragender UHD Qualität zu genießen.Zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung liefern zahlreichePartnersender spannende neue Einblicke zu diesem monumentalenEreignis. Am 6. Juli startet Spiegel Geschichte mit derErstausstrahlung des Zweiteilers "Kampf um den Mond". Ab 7. Julizeigt National Geographic jeweils sonntags eine spannendeDokumentation zum Thema 50 Jahre Mondlandung als deutscheErstausstrahlung. Los geht's mit "Apollo: Missionen zum Mond". Am 9.Juli startet History seine 8-teilige Doku-Serie "Countdown to Apollo"als Erstausstrahlung. Und ab 15. Juli gibt es auf Discovery erstmalsdie neue 6-teilige Doku-Reihe "50 Jahre Mondlandung - Die geheimenApollo-Archive" zu sehen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell