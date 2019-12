Unterföhring (ots) - Sky Studios, die Beauftragungs- und Produktionseinheit vonSky in Europa, übernimmt einen Anteil der Finanzierung in das weltweiterfolgreiche Sky Original "Das Boot". Darüber hinaus wird NBC Universal GlobalDistribution den internationalen Rechtevertrieb übernehmen.Die zweite Staffel der Koproduktion von Bavaria Fiction und Sky wird im nächstenJahr ausgestrahlt werden. Die von Kritikern und Zuschauern gleichermaßengefeierte erste Staffel wurde in mehr als 100 Länder weltweit verkauft, unteranderem an Hulu in den USA, StarzPlay in Frankreich und SBS in Australien. NeueVerträge über die existierenden und alle zukünftigen Staffeln werden im Namenvon Sky Studios über NBC Universal Global Distribution verhandelt.Staffel eins ist die erfolgreichste Sky Original Serie in Deutschland, erzielteden besten Start einer nicht-italienisch-sprachigen Produktion in Italien undist das erfolgreichste nicht-englischsprachige Sky Original in UK.Die neue Vereinbarung unterstreicht das Bestreben von Sky Studios alsUnternehmen die besten kreativen Talente und Geschichtenerzähler Europas zugewinnen und gemeinsame Produktions- und Vertriebs-Partnerschaften unter einemDach zu bündeln.Anfang der Woche verkündete Sky die Gründung der Sky Studios Elstree, einemhochmodernen Film- und TV-Studiokomplex in Elstree, nördlich von London. Das130.000 Quadratmeter große Gelände umfasst unter anderem 14 Sound-Stages. Mitdem neuen Studio gehen 3 Milliarden Pfund für Investitionen in Produktioneninnerhalb der ersten fünf Jahre einher. Die Eröffnung ist für 2022 geplant, dasneue Studio wird 2000 neue Arbeitsplätze schaffen.Jane Millichip, Chief Commercial Officer, Sky Studios: "Das deutsche SkyOriginal 'Das Boot' wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gefeiertund entwickelte sich zu einem phänomenalen internationalen Erfolg. Unsere neueVertragsvereinbarung unterstreicht das agile Konzept von Sky Studios,Partnerschaften und Kooperationen mit den besten Kreativen Europas einzugehen.Wir freuen uns darauf, noch enger mit unseren Partnern von Bavaria Fictionzusammen zu arbeiten."Moritz Polter, Oliver Vogel and Jan S. Kaiser, Produzenten von Bavaria Fiction:"Sky Deutschland war von Anfang an ein herausragender Partner und wir sindhocherfreut, dass wir Sky Studios nun ebenfalls an Bord haben und wir gemeinsaman "Das Boot" arbeiten. Im Zuge des unglaublichen Erfolgs der ersten Staffel beiKritikern und Zuschauern gleichermaßen sind wir zuversichtlich, dass NBCUniversal Global Distribution, der Vertriebszweig von Sky, dafür sorgt, dasssich eine noch größere Zuschauerschaft mit der faszinierenden Geschichte von'Das Boot' identifiziert - denn sie verdient es, rund um den Globus erzählt zuwerden."Marcus Ammon, Senior Vice President Original Production Sky Deutschland: "Sowohlin Deutschland als auch innerhalb der Sky Gruppe sowie weltweit war 'Das Boot'ein überragender Erfolg. Mit der Unterstützung von Sky Studios können wir nunvermehrt unter Beweis stellen, dass Serien made in Germany zu einem globalenEreignis werden können."Über "Das Boot":Die preisgekrönte erste Staffel von "Das Boot", unter der Regie von AndreasProchaska ("Das finstere Tal", "Das Wunder von Kärnten") beginnt im Herbst 1942mit zwei parallelen Erzählsträngen an Land und zur See, zu einer Zeit in der dieU-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird undgleichzeitig die Resistance in la Rochelle an Einfluss gewinnt.Die U-612 mit ihrem jungen Kaleu Klaus Hoffmann (Rick Okon) ist bereit für dieJungfernfahrt. Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten undklaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Körperlich und mental anihre Grenzen getrieben, beginnen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitätenan Bord auf eine harte Probe zu stellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt vonSimone Strasser (Vicky Krieps) in der Hafenstadt La Rochelle außer Kontrolle.Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüberDeutschland, der Résistance und einer gefährlichen und verbotenen Liebe.Head-Autoren der ersten Staffel waren Tony Saint ("Margaret Thatcher: The LongWalk to Finchley", "The Interceptor") und Johannes W. Betz ("Der Tunnel", "DieSpiegel-Affäre"), als Kameramann fungierte David Luther.Staffel zwei von "Das Boot" vereint gleich drei spannungsgeladene Erzählsträngeund intensive Charakterstudien, die zeigen welche Auswirkungen der Krieg auf diemenschliche Psyche haben kann.Im Dezember 1942 erhält der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes vonReinhartz (Clemens Schick) den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an derUS-Ostküste abzusetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel (Stefan Konarske) zu seinerVerfolgung entsendet.Dem sicheren Tod auf dem Atlantik entflohen, kommt der ehemalige Kommandant derU-612, Kaleun Klaus Hoffmann (Rick Okon) in New York an. Bei Sam Greenwood(Vincent Kartheiser), der Hoffmann sein Leben verdankt, findet er Unterschlupfund lernt den zwielichtigen deutschstämmigen Anwalt Berger (Thomas Kretschmann)kennen. Kann er ihm die Rückkehr nach Deutschland ermöglichen?Die Regie in Staffel zwei führen Matthias Glasner ("Blochin", "Der Freie Wille")und Rick Ostermann ("Wolfskinder"). Das Drehbuch verfassten Head-Autor ColinTeevan ("Rebellion"), Matthias Glasner, Tim Loane und Laura Grace, Directors ofPhotography sind David Luther, Gewinner des Deutschen Fernsehpreis und desDeutschen Kamerapreis für die erste Staffel "Das Boot", und Philipp Blaubach.Neuzugänge im Cast sind Clemens Schick ("Casino Royale"), Thomas Kretschmann("Avengers: Age of Ultron", "Ballon"), Rochelle Neil ("Terminator: Dark Fate"),Ulrich Matthes ("Der Untergang"), Paul Bartel ("Les Petits Princes") MichaelMcElhatton ("Game of Thrones") und Sebastian Hülk ("Das Weiße Band").Wiederkehrende Darsteller sind Vicky Krieps, die für ihre schauspielerischeLeistung in der ersten Staffel mit dem Deutschen Fernsehpreis und einer GoldenenNymphe ausgezeichnet wurde, Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser, FleurGeffrier, Thierry Frémont, Rainer Bock, Leonard Scheicher, Robert Stadlober,Franz Dinda, Stefan Konarske, Leon Blaschke und Pit Bukowski.Die erste Staffel wurde bereits vielfach ausgezeichnet, so beispielsweise mitdem Magnolia Award des Shanghai TV Festivals ("Best Foreign TVFilm/Miniseries"), der ROMY ("Preis der Jury") sowie dem BayerischenFernsehpreis ("Sonderpreis der Jury") und wurde unter anderem für denGrimme-Preis in der Kategorie Fiktion und eine Goldene Nymphe ("Best TV DramaSeries") nominiert.Gefördert wurde "Das Boot" von dem Creative Europe - Media Programm derEuropäischen Union, TRIP, dem Tschechischen Fonds für Kinematografie und derMalta Film Commission.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Über Sky Studios:Sky Studios verfilmt einzigartige Werke der größten Talente in Europa. Wirentwickeln, produzieren und finanzieren eigene Dramen, Komödien undDokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielleZuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen SkyOriginals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", derBAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits"Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreativesUniversum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law,"ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrah" und "The New Pope", ein Werk desOscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Wir suchen als agiles Studio nach den besten, neuen, innovativen Geschichten vonaufstrebenden Autoren und arbeiten in kreativer Partnerschaft mitDrehbuchschreibern, Produzenten und Schauspielern der Spitzenklasse zusammen, umunseren Zuschauern Filme und Serien zu präsentieren, die sie nirgendwo sonstsehen würden.Dank unseres Netzwerks aus fähigen Beauftragungs- und Produktionsteams in UK,Deutschland und Italien verstehen wir die lokalen Vorlieben der Europäer besserals jeder andere und möchten unsere Investitionen in Eigenproduktionen mit derHilfe und Unterstützung von Comcast NBCUniversal bis 2024 mehr als verdoppeln.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hältBeteiligungen an 10 Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA,einschließlich des Schöpfers von "The Great British Bake-Off", Love Productions,und des USA-weit führenden True-Crime-Produzenten Jupiter Entertainment, der fürden Dauerbrenner "Snapped" verantwortlich zeichnet. Zu den Investitionsobjektenvon Sky Studios zählen Blast! Films und True North Productions, zweiSpezialisten für hochwertige nicht-fiktionale Sendungen, der Unterhaltungs- undFormatexperte Znak & Co (USA & UK), True to Nature, eine Produktionsfirma fürnaturgeschichtliche Inhalte, und die wachstumsstarken Unternehmen Sugar Films,Avanti Media, Chrysalis Vision und Talos Films (USA).Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmensgehören Gary Davey als Chief Executive Officer, Jane Millichip als ChiefCommercial Officer, Caroline Cooper als Chief Finance Officer, Cameron Roach alsDirector of Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann alsDirector Original Production Sky Italia und Marcus Ammon als Director OriginalProduction Sky Deutschland.Über Bavaria Fiction:Bavaria Fiction zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. DieTochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den GeschäftsführernJan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie Chief Creative Officer Oliver Vogelgeleitet.Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "DieRosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart" und "Inga Lindström" erreicht die BavariaFiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland. 