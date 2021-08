Sky Sports zeigt Bundesliga-Spiele in Großbritannien auf Youtube

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Medienkonzern Sky zeigt ab der kommenden Fußballsaison Bundesliga-Spiele auf der Streaming-Plattform Youtube.



Das Unternehmen sicherte sich für die kommenden vier Spielzeiten die exklusiven Übertragungsrechte in Großbritannien für die Bundesliga und den Supercup. Das Topspiel an jedem Wochenende soll live auf dem Sender Sky Sports Football gezeigt werden. Weitere Spiele werde man auf anderen Spartensendern und über den hauseigenen Youtube-Kanal zeigen, teilte Sky Sports am Donnerstag mit. Dass wie in Deutschland sämtliche Partien live ausgestrahlt werden, ist nicht zu erwarten./pde/DP/eas