Sky Sport News HD knackt den nächsten Reichweitenrekord

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD setzt neuen Meilenstein: August stärksterSendemonat mit durchschnittlich 856.000 Zuschauern (Z3+) pro Tag- Reichweitenplus von 18 Prozent gegenüber bisherigem Rekord imJuli- Drittstärkste Tages-Reichweite des Senders aller Zeiten am 20.August mit 1,33 Millionen Zuschauern (Z3+)- Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland:"Sky Sport News HD ist ein großartiges Aushängeschild der MarkeSky als Deutschlands Sportanbieter Nummer 1. Der neueReichweitenrekord belegt, dass wir die richtige Entscheidunggetroffen haben, den Sender für alle Zuschauer zugänglich zumachen."Unterföhring, 01. September 2017 - Von Rekord zu Rekord - Derstetige Reichweitenzuwachs von Sky Sport News HD, Deutschlandseinzigem 24-Stunden-Sportnachrichtensender, geht weiter: Im Augustschalteten durchschnittlich 856.000 Zuschauer pro Tag Sky Sport NewsHD ein. Der alte Rekord aus dem Vormonat Juli wurde um satte 129.000Zuschauer bzw. 18 Prozent überboten. 840.000 Zuschauer sahen denSender linear, weitere 16.000 Zuschauer via Sky Go. Insgesamtinformierten sich im vergangenen Monat 6,3 Millionen unterschiedlicheZuschauer über die aktuellen Sportgeschehnisse via Sky Sport News HD.Nicht eingerechnet sind die Abrufe via Livestream auf Skysport.de,die Reichweiten via Sky Ticket sowie Zuschauer in den Sky Sportbars.An zwei Wochenenden hintereinander verbuchte Sky Sport News HDmehr als drei Millionen Zuschauer. Der stärkste Tag des Monats warSonntag, der 20. August 2017. Hier schalteten 1,33 MillionenZuschauer ein. Dies war zudem der dritterfolgreichste Tag seitSenderbestehen. Zu den Reichweitenhighlights im vergangenen Monatgehört die UEFA Champions League Auslosung am 24. August mit 280.000Zuschauern in der Spitze. Zudem ist das neue Talkformat "Wontorra -der Fußball-Talk" stark gestartet. Die reichweitenstärkste Sendunglief am 20. August mit Hans-Joachim Watzke als Talkgast, als 200.000Zuschauer einschalteten.Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland:"Sky Sport News HD ist ein großartiges Aushängeschild der Marke Skyals Deutschlands Sportanbieter Nummer 1. Der neue Reichweitenrekordbelegt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, denSender für alle Zuschauer zugänglich zu machen. Das Rolling NewsPrinzip, sukzessive ergänzt durch verschiedene Live-Sport-Eventssowie eigene Formate sind ein Garant für das starkeReichweitenwachstum."Aktuelle Studienergebnisse belegen die hohe Attraktivität von SkySport News HD sowohl unter den Sky Abonnenten als auch unter denFree-TV Sehern. Demnach goutieren 84 Prozent der Sky Abonnenten und75 Prozent der Free-TV Seher die Exklusivität und Hochwertigkeit derNachrichten. Die breite Mehrheit (82 Prozent bzw. 70 Prozent) erkenntdie Einzigartigkeit von Sky Sport News HD im deutschen Fernsehen.Zudem helfe der Sender den Befragten dabei, auf dem neuesten Stand zubleiben.Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope; Sky Go:Census measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings.Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell