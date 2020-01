Sky Sport Highlights jetzt auf allen Sky Q Plattformen und auf Sky Go jederzeit auf Abruf (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Die Highlightvideos der Sky Livesport-Übertragungen sind absofort über alle Sky Q Plattformen und über Sky Go auf Abrufverfügbar- Alle Sky Kunden mit Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriffauf die Highlights der Sky Bundesliga Spiele und aller Spieleder 2. Bundesliga- Highlightvideos aller UEFA Champions League Spiele und allerDFB-Pokalspiele sind für alle Sky Kunden kurz nach Spielende aufAbruf verfügbar- Die Top-Highlights aus Handball, Tennis und Golf sind für alleSky Kunden kurze Zeit nach Ende der Liveübertragung auf Abrufverfügbar23. Januar 2020 - Mit Sky Q und Sky Go verpassen Sportfans künftig keineentscheidenden Torszenen, Matchbälle oder Überholmanöver mehr. Ab sofort sindHighlightvideos aller Sky Livesport-Events neben dem Sky Q Receiver auch auf derSky Q App (Apple TV und Samsung TVs), der Sky Q Mini Box sowie über die mobileApp Sky Go auf Abruf verfügbar. Einfach in der Sport Menü-Sektion auf"Empfehlungen" bzw. "On Demand" klicken und los geht's.Sky Kunden mit einem Fußball Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf dieHighlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der erstenBundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2.Bundesliga kurze Zeit nach Spielende.Für alle Sky Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos allerUEFA Champions League Spiele und aller DFB-Pokal Spiele verfügbar. Darüberhinaus stehen ab sofort auch Top-Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golfüber die diversen Sky Q Plattformen und Sky Go zum Abruf bereit.Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: " DieHighlightvideos sind seit der Einführung auf dem Sky Q Receiver im letzten Jahrmit vielen Millionen Abrufen ein großer Erfolg. Nun sind die wichtigsten Szenenaller Sky Livesportevents zuhause und unterwegs über jedes Gerät mit Sky Q oderSky Go verfügbar. Für alle Sportfans gibt es damit keine bessere Plattform alsSky Q."Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TVSender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitereApps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr. Mitder Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programmüberall zu genießen, sei es zuhause auf weiteren Fernsehern oder unterwegs.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4500141OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell