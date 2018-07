Sky Solar: Jetzt wird’s richtig interessant

An der Börse NASDAQ CM schloss die Sky Solar-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 1,025 USD. Die Sky Solar-Aktie wird dem Segment "Versorgungsunternehmen" zugeordnet.Wie Sky Solar derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Für die Sky Solar sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sky Solar vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Sky Solar. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 387,8 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 1,025 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

