Sky Select präsentiert exklusiv: PUR & Friends - Live auf Schalke (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Ausverkauftes Mega-Event "PUR & Friends" in der Veltins-Arena aufSchalke am 2. September live auf Sky Select- Mit Andreas Bourani, Daniel Wirtz, Bülent Ceylan, Xavier Naidoosowie Überraschungsgästen und Max Giesinger als Support- Großes Rahmenprogramm inkl. Rückblick auf vergangene "PUR &Friends"-Konzerte, fast 40 Jahre PUR, Behind the Scenes undexklusiven Interviews- Ab sofort für Sky Kunden zu bestellen auf www.sky.de/pur- Zusammenschnitt des Konzerts am 14. Oktober auf Sky 1- Exklusives Gewinnspiel: Sky verlost Karten des ausverkauftenMega-Events auf SchalkeUnterföhring, 24. August 2017 - Zwei Monate vor dem wohl wichtigstenTag des Jahres ereilte alle PUR Fans, die noch kein Ticket ergatterthatten, eine bittere Nachricht: Keine Karten mehr für "PUR & Friends2017" - das Mega-Event ist restlos ausverkauft! Kaum verwunderlich,wenn Hartmut Engler und die Bietigheimer Band zu ihrem einzigenKonzert 2017 einladen und gute musikalische Freunde ihrem Ruf folgen:Gemeinsam mit PUR rocken am 2. September Xavier Naidoo, AndreasBourani, Daniel Wirtz und Bülent Ceylan die Mittelbühne der VeltinsArena auf Schalke. Max Giesinger ist ebenfalls dabei und wird dasVorprogramm mit seinen Songs bestreiten.Trost für alle PUR Fans gibt es jetzt von Sky: Denn neben denangekündigten 66.000 Fans auf Schalke sind dieses Jahr - wie schon2014 - auch Sky Kunden mit dabei, die ab sofort über www.sky.de/purdas exklusive Event buchen. Sky produziert und überträgt auf SkySelect das Spektakel am 2. September ab 18:30 Uhr.Neben dem musikalischen Live-Erlebnis mit der besten Sicht auf "PUR &Friends" gibt es ein umfassendes Rahmenprogramm: In PUR Stimmungbringt die Pre-Show präsentiert von Sky Moderator Sebastian Höffnermit einem Blick zurück auf die vorangegangenen fünf Konzerte derKult-Schwaben. Außerdem kommen sowohl einige der aktuellen,musikalischen Gäste, als auch die Fans selber zu Wort, die vom "PURLebensgefühl" berichten. Am Anschluss an Max Giesingers halbstündigenOpening um 19:00 Uhr warten auf die Zuschauer im Rahmen der folgendenCountdown-Show exklusive Blicke hinter die Kulissen der Veltins-Arenasowie emotionale Momente aus "fast 40 Jahren PUR". Ab 19:50 Uhrpräsentiert Sky Select in concert dann das spektakuläre,dreieinhalbstündige Live-Konzert der Schwaben und ihrer Gastmusiker.Hartmut Engler: "Was 2001 mit unserer Einweihung der Veltins Arenabegann, ist mittlerweile eine überaus liebgewonnene Tradition:Bereits zum 6. Mal feiern wir mit unseren Fans in der legendärenArena auf Schalke. Über eine halbe Millionen Besucher haben diesebesonderen Momente bisher mit uns geteilt. Wir freuen uns sehr, dassdank der erneuten Live-Übertragung unseres Partners Sky nun noch malmehr Fans mit uns feiern werden."Fans, die am Samstag, den 2. September, im Stadion oder vor demFernseher nicht dabei sein können, haben selbstverständlich dieMöglichkeit "PUR & Friends 2017" auch später auf Sky Select zubestellen. Zudem präsentiert Sky 1 einen 90-minütigen Zusammenschnittdes Mega-Konzerts auf Schalke am 14. Oktober ab 17:15 Uhr.Auf www.sky.de/pur kann nicht nur ab sofort das Live-Event auf SkySelect gebucht werden: Sky verlost zudem exklusiv 2 mal 2 Karten für"PUR & Friends" am 2. September in der Veltins-Arena auf Schalke.Über Sky Deutschland:Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 MilliardenEuro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führendenEntertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:30.6.2017).