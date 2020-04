Sky Programm in allen Räumen: Sky Q App jetzt auch für LG Smart TVs verfügbar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Das maximale Sky Erlebnis zuhause in allen Räumen: Sky Q wird für Kunden jetzt noch komfortabler - Sky Q App ab sofort auch auf LG Smart TVs kostenlos zum Download verfügbarUnterföhring, 23. April 2020 - Das exklusive Sky Programm zuhause in mehreren Räumen zu sehen wird jetzt noch einfacher. Die bei Sky Kunden beliebte Sky Q App ist nach der erfolgreichen Einführung auf Samsung Smart TVs (mit Tizen Betriebssystem) und der Apple TV Box (ab der 4. Generation) nun zusätzlich auch für Smart TVs von LG Electronics (mit Betriebssystem Web OS 2.0 oder höher) verfügbar. Die App steht kostenlos unter https://de.lgappstv.com/main/tvapp zum Download bereit. Ein zusätzlicher Kabel- oder Satellitenanschluss ist nicht notwendig.Mit der Sky Q App haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver überall im Haushalt auf weiteren Fernsehern zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder den besten Serien und Kinoblockbustern auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit der Sky Q App einfach fortgesetzt werden. Mit der Autoplay-Funktion lassen sich Serienepisoden nahtlos bingewatchen.Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Mit der Sky Q App, der Sky Q Mini und der mobilen Sky Go App lässt sich das Sky Programm so einfach und flexibel wie nie in allen Räumen genießen. Mit den LG Smart TVs erweitern wir die Verfügbarkeit der Sky Q App nun um eine maßgebliche Plattform, die sich bei vielen unserer Kunden großer Beliebtheit erfreut."Andreas Urbach, Head of Product Marketing Home Entertainment, LG Electronics Deutschland GmbH: "Wir freuen uns, dass wir mit Sky Q ein weiteres beliebtes TV Angebot auf LG Smart TV anbieten und unseren Kunden damit eine noch breitere Palette an Unterhaltungsangeboten zur Verfügung stellen können."Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4578409OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell