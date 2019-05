Sky Programm mit Sky Q Mini und Sky Q App jetzt auf jedem HD-Fernseher genießen (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Q Mini ab Juni erhältlich: perfekte Erweiterung für dasmaximale Sky Q Erlebnis in weiteren Räumen inklusive Sky QSprachfernbedienung- Kein zusätzlicher Sat- oder Kabelanschluss notwendig- Sky Q App auf weiteren Plattformen: ab Sommer auch für LG SmartTVs und PlayStation 4 kostenlos verfügbar- Maximale Freiheit: Alle Lieblingsinhalte mit Sky Q und Sky Gogenießen - egal wann, egal woUnterföhring, 23. Mai 2019 - Seit einem Jahr steht Sky Q inDeutschland und Österreich für das beste Fernseherlebnis. Und absofort dürfen sich mehr als 1,5 Mio. Sky Q Kunden über maximaleFlexibilität freuen. Mit der neuen Sky Q Mini Box und der erweitertenVerfügbarkeit der beliebten Sky Q App genießen Kunden zuhause Ihr SkyProgramm auf noch mehr Geräten. So kann gleichzeitig der neuesteBlockbuster, die Lieblingsserie und der beste Live-Sport laufen.Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei SkyDeutschland: "Seit dem erfolgreichen Start vor einem Jahr haben wirSky Q Schritt für Schritt weiterentwickelt und verbessert. Mit derneuen Sky Q Mini Box bieten wir Kunden nun die maximale Freiheit. Obim Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer oder Heimkino: Sky Q istin jedem weiteren Raum verfügbar, in dem es sich die Kunden wünschen,direkt über das Internet und ohne weiteren Sat- oder Kabelanschluss."Bei der Sky Q Mini handelt es sich um eine Android IP Box diesowohl die bewährte Sky Q Bedienoberfläche, als auch vieleFunktionalitäten umfasst, die Kunden bereits auf Ihrem Sky Q Receiverschätzen. Lineare Sky Sender, das öffentlich-rechtliche Programm undPartnersender, Filme und Serien auf Abruf, Apps wie die ARD und ZDFMediatheken, sowie Features wie Restart, Fortsetzen, Serien-Autoplayfür Bingewatching-Fans, Kids Mode und Sprachsteuerung sind vom Startweg auf Sky Q Mini verfügbar. Demnächst werden Apps wie Netflix undSpotify hinzukommen.Die Box wird per HDMI mit dem Fernseher und wahlweise überLAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden. Über den optischenAusgang ist der direkte Anschluss an ein Soundsystem möglich. Einzusätzlicher Antennenanschluss für Satellit oder Kabel ist nichtnotwendig. Im Lieferumfang sind die Sky Q Mini Box, eine Sky QSprachfernbedienung inklusive Batterien, ein HDMI-Kabel, sowie einNetzkabel enthalten. Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, die Sky QMini Box direkt auf sky.de zum einmaligen Mietpreis von 49 Euro(zzgl. Versandkosten) zu bestellen. Voraussetzung für die Nutzung istein Sky Q Vertrag.Mit Sky Q Mini sowie der Sky Q App, Sky Go und der Sky Kids Appkönnen Kunden ihr exklusives Sky Programm auf bis zu drei Gerätengleichzeitig sehen. Die Geräte werden zentral in einer Gerätelisteregistriert. Maximal vier Geräte sind zeitgleich registrierbar.Einmal im Monat kann ein Gerät getauscht werden. Zusätzlich könnenKunden ihre Inhalte auf bis zu zwei Sky Q Receivern parallel schauen.Die Sky Q App wird ab Sommer 2019 auch auf LG Smart TVs und derPlayStation 4 kostenlos verfügbar sein. Bislang ist die Sky Q App aufder Apple TV Box (ab der 4. Generation) und auf Samsung Smart TVs (ab2015) nutzbar.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis:Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD/4K, einzigartigen Zugriff aufNetflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-,Restart-Funktion und vieles mehr. Mit der Sky Q App und Sky Go habenKunden die Möglichkeit, ihr Programm überall zu genießen, sei eszuhause oder unterwegs.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell