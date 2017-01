Sky im Oscar-Fieber: 10 Tage durchgehend die weltbesten Filme sehen

Unterföhring (ots) -- Sky Cinema Hits und Sky On Demand zelebrieren die Academy Awards- Sonderprogrammierung mit 37 oscarprämierten Filmen von 17. bis 26.Februar- Von Klassiker wie "Der englische Patient" bis 2016-Abräumer "TheRevenant" linear oder auf Abruf- Deutscher Oscar-Kandidat "Toni Erdmann" derzeit auf Sky SelectUnterföhring, 23. Januar 2017 - Die Award-Season nimmt Fahrt auf undSky fiebert mit: Vom 17. Februar bis zum Höhepunkt, der Verleihungder 89. Academy Awards am 26. Februar, erstrahlt Sky Cinema Hits HDrund um die Uhr oscargold:Von früh bis spät laufen an zehn Tagen ausschließlich oscarprämierteFilme - von Klassikern wie der 1997 mit neun Awards gekürte "Derenglische Patient", "There Will Be Blood", für den u.a.Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis ausgezeichnet wurde oder dersechsfache Gewinner aus dem Jahr 2003 "Chicago" bis hin zu denAcademy-Award-Gewinnern aus dem letzten Jahr wie "Raum" , "The DanishGirl", "Spectre", "The Hateful 8" und "The Revenant". Bis zum 29.Januar präsentiert Sky Select zudem die deutsche Oscar-Hoffnung "ToniErdmann".Weitere Informationen zum Oscar Special auf Sky Cinema Hits:www.sky.de/oscarProgrammausblick Primetime Sky Cinema Hits:Freitag, 17.02. 20:15:00 "Silver Linings"22:20:00 "Chicago"Samstag, 18.02. 20:15:00 "Spider-Man 2"22:25:00 "American Werewolf"Sonntag, 19.02. 20:15:00 "Der englische Patient"22:45:00 "Gefährliche Liebschaften"Montag, 20.02. 20:15:00 "Aviator"23:05:00 "The Social Network"Dienstag, 21.02. 20:15:00 "The Danish Girl"22:15:00 "Brokeback Mountain"Mittwoch, 22.02. 20:15:00 "Raum - Liebe kennt keine Grenzen"22:15:00 "Die Eiserne Lady"Donnerstag, 23.02. 20:15:00 "The Hateful 8"23:05:00 "There Will Be Blood"Freitag, 24.02. 20:15:00 "Spectre"22:45:00 "Bridge of Spies - Der Unterhändler"Samstag, 25.02. 20:15:00 "Mad Max: Fury Road"22:20:00 "The Abyss"Sonntag, 26.02. 20:15:00 "The Revenant - Der Rückkehrer"22:50:00 "Platoon"Über Sky Deutschland:Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 MilliardenEuro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. DasProgrammangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien,Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitzin Unterföhring bei München ist Teil von Europas führenderUnterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländernsehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer siewollen (Stand: 30.9.2016).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Shoshannah PeterConsumer CommunicationTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.dewww.facebook.de/DeinSkyFilmwww.facebook.de/DeineSkySerieKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell