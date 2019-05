Unterföhring (ots) -- Zwölf neue Episoden ab 23. Mai auf Sky Atlantic HD- Auch über Sky Ticket, Sky Go und auf Sky Q on Demand verfügbarDie vierte Staffel der packenden Sky Original Production "Gomorrha- Die Serie" kehrt am 23. Mai nach Deutschland zurück. Die zwölfneuen Episoden sind immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Sky AtlanticHD zu sehen und sind parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q on Demand abrufbar. Alle vorherigen Staffeln sind über diegenannten Empfangswege verfügbar. Die Serie ist eine Koproduktion vonSky Italien, Cattleya, Fandango und Beta Film.Über "Gomorrha - Die Serie":Ciro, "Der Unsterbliche", ist tot. Erschossen von Genny (SalvatoreEsposito), seinem engsten Verbündeten. Nun ist es an der Zeit, dassder Letzte aus dem Savastano-Clan seinem Leben eine komplett neueRichtung gibt. Um seine Ehefrau und den kleinen Sohn zu schützen,möchte Genny die Welt seines Vaters, in der er groß geworden ist,nach und nach verlassen. Sein Business in Neapel überträgt er anPatricia (Cristiana Dell'Anna), die das Vertrauen des Savastano-Clansgewonnen hat. Sie kämpft um Respekt und versucht, einen Kriegzwischen den Savastanos, den Levantes, den Capaccios und denSangueblùs zu verhindern. Unterdessen verlagert Genny seineAktivitäten nach London. Dort will er in eine legale und bessereZukunft aufbauen. Doch die Geister der Vergangenheit lassen sichnicht so einfach abschütteln.Die vierte Staffel der authentischen Mafiaserie wurde diesmal inüber hundert verschiedenen Locations zwischen Neapel, Bologna und inReggio Emilia sowie in London gedreht. Gleich fünf Regisseure,Francesca Comencini, Marco D'Amore, der bislang als Ciro vor derKamera stand, Enrico Rosati, Ciro Visco und Claudio Cupelliniinszenierten die zwölf Episoden. In Italien ist die Serie beliebterals "Game of Thrones" und wurde bislang in mehr als 190 Länderweltweit verkauft.Facts:Originaltitel: "Gomorrah - la serie", Dramaserie, I 2019, 4.Staffel, 12 Episoden à ca. 60 Min. Regie: Francesca Comencini, MarcoD'Amore, Enrico Rosati, Ciro Visco, Claudio Cupellini. Darsteller:Salvatore Esposito, Cristiana Dell'Anna, Arturo Muselli, Loris DeLuna, Ivana Lotito, Luciano Giugliano, Gianni Parisi, CarloCaracciolo, Andrea Di Maria.Ausstrahlungstermine:Ab 23. Mai 2019 immer wöchentlich donnerstags um 20.15 Uhr auf SkyAtlantic HD sowie auf Sky Ticklet, Sky Go und Sky Q on Demandabrufbar. Über die drei letztgenannten Empfangswege sind auch dievorherigen Staffeln verfügbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist alseigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Wegzu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter sky.de/gomorrha sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Sky Ticket:Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne langeVertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten.Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine nocheinfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung,eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neueFunktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönlicheMerklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS undAndroid Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG SmartTVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die SkyTV Box verfügbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Kontakt für Medien:Birgit EhmannExternal CommunicationsTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackDL-picture-management-operations@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell