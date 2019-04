Unterföhring (ots) -- Eine Koproduktion mit HBO- Fünfteilige Eventserie über eine der schlimmsten von Menschenverursachten Umweltkatastrophen- Mit Jared Harris ("Mad Men"), Stellan Skarsgård ("Breaking theWaves, "Good Will Hunting") und Emily Watson ("Breaking the Waves")- Sonderprogrammierung mit Dokumentationen anlässlich des Jahrestagsdes Reaktorunglücks vom 14. bis 19. Mai über Sky Q auf AbrufUnterföhring, 25. April 2019 - "Chernobyl", die ersteSerien-Kooperation von Sky und HBO, startet am 14. Mai inDeutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. Diefünfteilige Eventserie, der den Super-GAU von Reaktor 4 desKernkraftwerks Tschernobyl am 26. April 1986 behandelt, ist immerdienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie über Sky Qon demand und Sky Go und mit Online-Streamingdienst Sky Ticketabrufbar.Rund um den Serienstart zeigt Sky vom 14. bis 19. Mai zudem dasDoku-Special "Super-GAU" mit ausgewählten Dokumentationen derPartnersender Discovery Channel, Spiegel Geschichte, NationalGeographic Channel, History und Spiegel TV Wissen, die über Sky Q aufAbruf verfügbar sind. Zum Jahrestag des Reaktorunglücks ist außerdemmorgen, Freitag, den 26. April um 20.15 Uhr auf Discovery Channelsowie auf Abruf "Tschernobyl - Das Leben nach dem Super-GAU" zusehen.Über "Chernobyl":"Chernobyl" erzählt die wahre Geschichte über eine der schlimmstenvon Menschen verursachten Umweltkatastrophen und wie sich tapfereFrauen und Männer opferten, um Europa vor einem unvorstellbarenDesaster zu bewahren. In den Hauptrollen spielen Jared Harris ("MadMen"), Stellan Skarsgård ("Breaking the Waves, "Good Will Hunting")und Emily Watson ("Breaking the Waves").Das Drehbuch stammt von Craig Mazin ("The Huntsman & the Ice Queen"),als Regisseur fungiert Johan Renck ("The Last Panthers", "BreakingBad"). Craig Mazin und Jane Featherstone ("Broadchurch", "DerTunnel") sind ausführende Produzenten seitens Sister Pictures,Carolyn Strauss (zweimalige Emmy®- und PGA-Gewinnerin für "Game ofThrones") seitens The Mighty Mint und Gabriel Silver für Sky. JohanRenck und Chris Fry ("Humans", "The Smoke") sind ko-ausführendeProduzenten, Sanne Wohlenberg ("Black Mirror", "Wallander")produziert.Die fünfteilige Miniserie, produziert von Sister Pictures und TheMighty Mint, ist das erste Gemeinschaftsprojekt basierend auf deminternationalen Koproduktions-Deal zwischen Sky und HBO über 250Millionen US Dollar, der im Frühjahr 2017 geschlossen wurde.Facts:Originaltitel: "Chernobyl", Dramaserie, USA 2019, 1. Staffel, 5Episoden à ca. 60 Min., Regie: Johan Renck. Drehbuch: Craig Mazin.Ausführende Produzenten: Craig Mazin, Jane Featherstone, CarolynStrauss , Gabriel Silver. Ko-ausführende Produzenten: Johan Renck,Chris Fry. Produzentin: Sanne Wohlenberg. Darsteller: Jared Harris,Stellan Skarsgård, Emily Watson, Robert Emms, Jay Simpson, GerardKearns, Michael Socha, Jamie Sives, Kieran O'Brien, Karl Davies,Billy Postlethwaite, Alex Ferns und James Cosmo, Paul Ritter ("GroßeErwartungen", "The Game"), Jessie Buckley, Adrian Rawlins, ConO'Neill.Ausstrahlungstermine:Ab 14.5.2019 immer dienstags um 20.15 Uhr, wahlweise auf Deutsch oderEnglisch, auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und überSky Q on Demand abrufbar.Doku-Sonderprogrammierung "Super-Gau":"Tschernobyl - Das Leben nach dem Super-GAU" am 26.4.2019 um 20.15Uhr auf Discovery Channel.Sky Special "Super Gau" vom 14. bis 19. Mai über Sky Q auf Abruf mitden Dokus: "Tschernobyl - Das Leben nach dem Super-GAU", "JoelLambert: Unterwegs in Fukushima", "Fukushima - Chronologie einerKatastrophe" (alle Discovery Channel), "Project Impossible - HightechBauten", "Wigald & Fritz - Todeszone Tschernobyl" (History), "AußerKontrolle - Tschernobyl - Strahlendes Vermächtnis", "Außer Kontrolle- Fukushima - Atomare Angst" (Spiegel Geschichte), "Schwere Lasten -Ein neuer Sarkophag für Tschernobyl" (Spiegel TV Wissen) "Sekundenvor dem Unglück - Der GAU von Tschernobyl", "Sekunden vor dem Unglück- Fukushima", "Sekunden vor dem Unglück - Nagasaki - Die vergesseneBombe", "Sag's nicht meiner Mutter - Ukraine" (National GeographicChannel).Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. 