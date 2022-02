Sky: Nächtliche Sitzung beim BVB nach 2:4 gegen Glasgow

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Vereinsführung von Borussia Dortmund sieht nach dem deutlichen 2:4 (0:2) gegen die Glasgow Rangers offenbar großen Redebedarf. Laut Informationen von Sky sollen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc, Lizenzspielerchef Sebastian Kehl und Trainer Marco Rose noch am späten Abend die Lage beraten haben. Fußball-Lehrer Rose hatte zuvor bei RTL eine Mitschuld an dem schwachen Auftritt des Teams im ersten Zwischenrunden-Duell der Europa League eingeräumt: "Die Mannschaft tritt so auf, wie der Trainer sie einstellt. Ich bin verantwortlich für das große Ganze."

Rose kündigte einen konsequenteren Umgang mit seinen Profis aus. "Dementsprechend muss ich möglicherweise noch deutlicher und noch klarer werden und nachhaltig einfordern. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen weiter arbeiten. Das klingt jetzt alles nach durchhalten, aber es ist simpel. Wir müssen es einfach nur umsetzen", sagte der Coach mit Blick auf das kommende Bundesligaspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Mönchengladbach und am nächsten Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Glasgow./bue/DP/eas