Sky Media verbucht stärksten Monat in der Vermarkterhistorie: 5,7 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots) -- Monatsmarktanteil der von Sky Media vermarkteten Sender lag imAugust bei 5,7 Prozent bei den Erwachsenen 14-59 Jahre, in derKernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre bei 6,8 Prozent- Höchster Tagesmarktanteil am 26. August mit 8,2 Prozent bei denErwachsenen und 10,3 Prozent bei den Männern- Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die starkenMonatsmarktanteile von Sky Media sind ein Beweis für unserkontinuierliches Wachstum und für die steigende Relevanz auf demWerbemarkt."- Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: Die starkenMarktanteile sind ein Beleg für unser starkes Portfolio. Senderwie Zee One, Deluxe Music oder Sky Sport News feiern diestärksten Reichweiten seit Senderbestehen. Insbesondere SkySport News HD ist Teil einer konsequent auf steigende Relevanzausgerichteten Wachstumsstrategie von Sky Media."Unterföhring, 1. September 2017 - Neue Rekordwerte für Sky Mediazum Monatswechsel. Der Multiscreen-Vermarkter erzielte im Augusteinen Monatsmarktanteil von 5,7 Prozent bei den Erwachsenen. In derKernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren lag derMarktanteil sogar bei 6,8 Prozent. Sky Media lag damit in derKernzielgruppe zum wiederholten Male vor den Sendern der zweitenGeneration. Zugrunde liegen alle AGF-gemessenen exklusiven Sender imSky Media Portfolio - alle Sender auf der Sky Plattform, die Free-TVSender Zee.One HD und Deluxe Music HD.Am 26. August verbuchte Sky Media den stärksten Tag in derVermarkterhistorie mit einem Tages-Marktanteil von 8,1 Prozent beiden Erwachsenen zwischen 14 und 59 Jahren. In der Kernzielgruppe derMänner zwischen 14 und 59 Jahren erzielte Sky Media einenTages-Marktanteil von 10,3 Prozent. Zugpferde im Programm war unteranderem die samstägliche Bundesliga-Konferenz zum 2. Spieltag. Andiesem Tag landete Sky auf Platz 3 in der Senderliste, lediglichhinter RTL und VOX.Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Seit Monaten verlagernsich die TV-Marktanteile und während die großen Sender massiv anReichweiten verlieren, feiern manche Zielgruppensender starkeZuwächse. Sollten sich diese Verschiebungen manifestieren, ist eselementar, dass diese neuen Kräfteverhältnisse auch in denWerbebudgets sichtbar werden. Die starken Monatsmarktanteile von SkyMedia sind ein Beweis für unser kontinuierliches Wachstum und für diesteigende Relevanz auf dem Werbemarkt."Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: Die starkenMarktanteile sind ein Beleg für unser starkes Portfolio. Sender wieZee One, Deluxe Music oder Sky Sport News feiern die stärkstenReichweiten seit Senderbestehen. Insbesondere Sky Sport News HD istTeil einer konsequent auf steigende Relevanz ausgerichtetenWachstumsstrategie von Sky Media. Damit werden wir zur erstennationalen Adresse für Werbetreibende und Agenturen, wenn es um dasbeste und emotionalste Umfeld der Welt geht: Sport."Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- undDigitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von SkyDeutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten vonSky auch 23 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen ServiceSky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie denOnlineplattformen skysport.de und sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebotüber sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home -setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarkeInszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiberfür die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unterwww.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell