Sky Media startet mit starker Werbeauslastung in neue Bundesliga-Saison

Unterföhring (ots) -- Live-Umfelder am ersten Spieltag um 11 Prozent stärkerausgelastet als in der Vorsaison, Sonderwerbeformen sogar um 27Prozent- Tipico, bwin und Krombacher sind die größten Werbepartner- Jacques Raynaud: "Die Fußball-Bundesliga ist der stärksteContent auf dem deutschen Werbemarkt und die Nachfrage unsererKunden nach diesem einzigartigen Produkt ist ununterbrochenhoch. Einen weiteren Wachstumsschub erwarten wir uns durch denEinsatz von Augmented Reality und durch Werbeintegrationen aufunseren Social Media Plattformen"Unterföhring, 14. August 2019 - Nach den Rekordzahlen beimZweitligastart und Pokalwochenende startet am kommenden Wochenendeauch die höchste deutsche Spielklasse in die neue Saison. DieNachfrage bei den Werbepartnern ist wieder sehr hoch, der ersteSpieltag ist in dieser Saison noch stärker gebucht als in derVorsaison. Sky Media verzeichnet eine um 11 Prozent stärkereWerbeauslastung und sogar ein Plus von 27 Prozent bei denSonderwerbeformen.Zu den größten Werbekunden in der kommenden Bundesliga-Saisongehören Tipico, bwin und Krombacher. Tipico wird neuer Titelsponsordes Topspiels der Woche am Samstagabend um 18.30 Uhr ("tipicoTopspiel der Woche"), sowie des Bundesliga Countdowns (Vorlauf derSamstagskonferenz). Krombacher bleibt Co-Sponsor derSamstagskonferenz und des Topspiels der Woche. bwin bleibtTitelsponsor des Formats "Alle Spiele, alle Tore - die bwinHighlight-Show", das im Anschluss an die Live-Spiele ausgestrahltwird. Neuer weiterer Co-Sponsor des Topspiels der Woche ist außerdemProcter & Gamble mit der Marke Gillette.Die Deutsche Vermögensberatung, Deutschlands größte eigenständigeFinanzberatung, hat erneut ein umfassendes Sponsoring-Paket erworbenund bleibt Titelsponsor der "Deutsche VermögensberatungHalbzeitanalyse" rund um den Bundesliga-Samstagnachmittag. Als neuerCo-Sponsor am Bundesliga-Sonntag ist Storck mit der Marke KnoppersNussRiegel dazu gekommen.Zu den buchenden Kunden der Sonderwerbeformen gehören unteranderem Toom (situative Live-Inserts), Sparkasse (Live-Split),Emirates (Super Six), Toyota (Ergebnis-Split), Mazda (Crawl), FalkenTyre (situative Super-Frames und Live-Frames) und Cosmos Direct(Live-Frames). Erstmalig in den digitalen Umfeldern auf Sky Go undskysport.de bucht der Autohersteller Adam Opel.Sport- und Vermarktungschef Jacques Raynaud von Sky Deutschland:"Die Fußball-Bundesliga ist der stärkste Content auf dem deutschenWerbemarkt und die Nachfrage unserer Kunden nach diesem einzigartigenProdukt ist ununterbrochen hoch. Neue Impulse erwarten wir durchAugmented Reality und Social Media"Neuerungen: "Super Six", Augmented Reality, Social MediaAufgrund der hohen Nachfrage bietet Sky Media die Werbeform "SuperSix" nun auch in den Einzelspielen am Samstagnachmittag an. Die hoheBeliebtheit dieser Live-Split-Variante resultiert aus deraufmerksamkeitsstarken Platzierung im Live-Signal vorm Anpfiff derzweiten Halbzeit.Sky Media plant Augmented Reality nach einigen erfolgreichenIntegrationen verstärkter für attraktive und zum Programm passendeWerbeformen und Sponsorings einzusetzen. Einige Werbekunden von Skywie Jeep oder EA Sports haben ihre Werbebotschaften bereits viaAugmented Reality in besonderer Form inszeniert. "Unser Ziel liegtdarin, unserem Anspruch als moderner und innovativerWerbezeitenvermarkter gerecht zu werden", so Jacques Raynaud.Eine immer wichtigere Rolle spielen in der Vermarktung auch dieSocial Media Plattformen von Sky Sport. Aufgrund ihrer Performancelässt sich das Social Media Angebot optimal zur Verlängerung derTV-Sponsorings einsetzen. Sky Sport war laut des Social MediaDienstleisters Storyclash wiederholt das digitale Angebot inDeutschland, das die meisten Interaktionen gesammelt hat.