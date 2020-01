Sky Media baut digitales Mandantengeschäft aus und vermarktet künftig Video-On-Demand-Portal Watch4

Unterföhring (ots) -- Sky Media erhält exklusives Vermarktungsmandat für Video Ads inDeutschland- Ralf Hape, Sky Media: "Mit der Vermarktung von Watch4 setzen wirden Startschuss für unser digitales Mandantengeschäft und treiben dasdigitale Wachstum von Sky Media konsequent weiter voran."- Philipp Rotermund, Video Solutions AG: "Nach unserem sehrerfolgreichen Start der Zusammenarbeit mit den Kollegen von Sky Mediain UK, freue ich mich jetzt auch in Deutschland mit Sky Media einenstarken Partner an unserer Seite zu haben."Unterföhring, 31. Januar 2020 - Sky Media hält künftig das exklusiveVermarktungsmandat des Video-On-Demand-Portals Watch4. Damit baut SkyMedia das digitale Mandantengeschäft aus. Die deutschsprachigeWeb-Mediathek erreicht mit Filmen, Serien, Magazinen undSportinhalten monatlich über 22 Mio. Views und erfreut sichsteigender Beliebtheit.Ralf Hape, Vice President Sales bei Sky Media: "Mit der Vermarktungvon Watch4 setzen wir den Startschuss für unser digitalesMandantengeschäft und treiben das digitale Wachstum von Sky Mediakonsequent weiter voran. Watch4 ergänzt unser hochwertigesEntertainment-Portfolio in digitalen Umfeldern um vielfältigen,attraktiven Content und starke Reichweiten."Philipp Rotermund, CEO bei Video Solutions AG: "Nach unserem sehrerfolgreichen Start der Zusammenarbeit mit den Kollegen von Sky Mediain UK, freue ich mich jetzt auch in Deutschland mit Sky Media einenstarken Partner an unserer Seite zu haben."WerbemöglichkeitenSky Media bietet zum Vermarktungsstart auf Watch4 sowohl imDirektverkauf als auch programmatisch ein attraktives Werbe-Settingan, bei dem ausschließlich Click2Play-Inhalte mit non-skippable Adsin einem Werbeumfeld mit garantierter Band-Safety zum Einsatz kommen.Über Watch4:Watch4 ist ein Video-On-Demand-Portal, das frei genutzt werden kann.Neben einer Vielzahl an Serien und Filmen bietet Watch4 auchspannende Dokus, Sportsendungen und Videos aus den BereichenLifestyle, Comedy und Automotive.Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkterin Deutschland und verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 39exklusiven TV-Sendern, die Vermarktung des mobilen Service Sky Go,des Abrufdiensts On Demand sowie der Onlineplattform skysport.de. Miteinem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, VOD,OTT, Addressable TV, Online und Mobile - setzt Sky Media im MarktMaßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken undgilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelleder Zukunft. Als Tochterunternehmen der Sky Deutschland GmbH ist SkyMedia Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited. Mehr Infos unter www.skymedia.desowie auf Twitter, Facebook und Instagram.Pressekontakt:Alexandra FexerCorporate CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4507496OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell