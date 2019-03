Sky Kids App ab sofort für alle Sky Kunden inklusive (FOTO)

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -- Perfekt für die Osterferien: Sky Kids App ab sofort für alleKunden mit Sky+ und Sky Q- Alle Lieblingshelden auf einen Klick: Mehr als tausende Episodender besten Kinderserien jederzeit verfügbar- Täglich neue, garantiert kindgerechte Highlights wie "DieAbenteuer von Chuck & seinen Freunden", "Henry Knuddelmonster","Grizzy und die Lemminge"28. März 2019 - Das mediale Unterhaltungsprogramm für diebevorstehenden Osterferien ist gesichert: Ab sofort ist die beliebteSky Kids App für alle Sky Vertragskunden kostenlos verfügbar. Bislangwar die Nutzung der Sky Kids App Kunden mit einem Sky EntertainmentPaket vorbehalten. Nun haben Kunden aller Sky Pakete gleichermaßenjederzeit mobilen Zugriff auf die besten Kinderserien.Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei SkyDeutschland: "Den vielen Eltern unter den Sky Entertainment Kundenbieten wir mit der Sky Kids App seit mittlerweile drei Jahren einengroßen Mehrwert: eine einfache, kinderfreundliche Umgebung fürhochwertige Serien und die Möglichkeit, Kinder sorgenfrei ausgewählteProgramme anschauen zu lassen. Wir freuen uns, die Sky Kids App nunendlich allen Sky Kunden ohne Zusatzkosten anbieten zu können."Die Sky Kids App ist für iOS und Android kostenlos verfügbar. Siebietet auf Smartphones und Tablets eine speziell für die jüngstenZuschauer maßgeschneiderte Benutzeroberfläche, sowie eine riesigeAuswahl an Kinderprogrammen mit tausenden Episoden der bestenKinderserien. Zu den aktuellen Highlights zählen "Die Abenteuer vonChuck & seinen Freunden", "Henry Knuddelmonster", "Grizzy und dieLemminge", u.v.m.Seit letztem Jahr haben Kunden zudem die Möglichkeit, die Inhalteder Sky Kids App auf Basis der EU Portabilitätsverordnung auch in dergesamten EU anzusehen. Zusätzlich können Programme als Download mitauf die Reise genommen werden.Kids Mode für Sky Q KundenAlle Kunden mit Sky Q dürfen sich nicht nur über die Sky Kids Appfreuen. Mit dem neuesten Update für die Sky Q Box, das bis AnfangApril in Wellen ausgespielt wird, wird auch der sogenannte Kids Modeeingeführt. Er ist direkt über die Kids Sektion anwählbar. EinfachJugendschutz PIN eingeben, schon wechselt Sky Q auf eine bunte,kindgerechte Bedienoberfläche. Mit aktiviertem Kids Mode könnenKunden ausschließlich auf lineare Sender, On Demand Inhalte undAufnahmen aus der Kids Sektion zugreifen. Der Kids Mode bleibt auchnach dem Ausschalten der Sky Q Box eingeschaltet und wird erst durchdie erneute PIN-Eingabe deaktiviert.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell