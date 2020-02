Die Sky Gruppe verpflichtet sich zu Netto Null CO2 Emissionen bis 2030

Unterföhring (ots) -Unterföhring, 4. Februar 2020 - Die Sky Gruppe kündigte heute anihren CO2-Fußabdruck bis 2030 auf Netto Null CO2 Emissionen zureduzieren. Dieses Ziel umfasst Emissionen die von Nutzern der SkyProdukte, Sky Lieferanten weltweit und durch das eigene Businessverursacht werden.So kommt die Sky Gruppe auf Netto Null CO2:- alle technischen Produkte werden energieeffizienter- Aufbau der weltweit nachhaltigsten Film- und TV-Studios- alle Sky Originals und jeder Sky Sender werden Netto-Nullemissionsfrei- Fahrzeuge werden auf eine Null-Emissions-Fahrzeugflotte umgestellt- Unterstützung der 11.000 Firmen, die mit Sky von der Herstellungder Receiver bis hin zur Produktion der nächsten erfolgreichen Seriezusammenarbeiten, auf dem Weg zu Netto- Null CO2 Emissionen- natürliche Speicher wie Bäume, Mangroven und Seegras werdengepflanzt, um Emissionen zu absorbieren, die noch nicht vermiedenwerden könnenDie Sky Gruppe wird ihre Ziele durch das SBTi (Science-Based TargetInitiative) validieren lassen und ihren CO2-Fußabdruckveröffentlichen.Devesh Raj, Chief Executive Officer Sky Deutschland: "Jeder Einzelnekann einen Beitrag zum Schutz unseres Klimas leisten. Mit Sky Zeronehmen wir die Verantwortung unseres Unternehmens für unsere Umweltund eine lebenswerte Zukunft an. Es ist notwendig künftig überGrenzen hinweg und mit allen Teilen unserer Gesellschaft, unsererRegierung und unserer Wirtschaft zusammenzuarbeiten und an einemStrang zu ziehen. Gemeinsam haben wir eine Chance die Klimakrise zubewältigen."UnternehmenstransformationDie Pläne der Sky Gruppe sind darauf ausgerichtet, den globalenTemperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen und zeigen damit dasEngagement für die Unterstützung der Business Ambition des GlobalCompact der Vereinten Nationen für 1,5°C.Die Sky Gruppe war das erste Medienunternehmen der Welt, das im Jahr2006 kohlenstoffneutral wurde; in Deutschland und Österreich ist esSky seit 2016. Nun geht die Sky Gruppe noch einen Schritt weiter undsenkt die Klimabilanz der gesamten Wertschöpfungskette bis 2030 aufNetto-Null Emissionen.Die Wertschöpfungskette der Sky Gruppe umfasst die Emissionen aus demdirekten Geschäftsbetrieb, aber auch die von 11.000 Lieferanten unddie Produktnutzung von Millionen Sky Kunden.Die Sky Gruppe stellt ihre gesamte Fahrzeugflotte auf Null-Emissionenum, Produkte wie Sky Q werden noch effizienter und die neuen Studios,die Sky Studios Elstree, werden zu den weltweit nachhaltigstenProduktionsstätten, wobei alle Sky Originals ebenfalls nettokohlenstofffrei produziert werden.Andere zu #GoZero inspirierenUm Andere dazu zu inspirieren, sich #GoZero anzuschließen, verbreitetSky diese Botschaft über alle Kanäle und Programmierungen.Die Sky Gruppe engagiert sich schon über ein Jahrzehnt fürUmweltschutz, von "Sky Rainforest Rescue" bis hin zu "Sky OceanRescue" möchte Sky nun die eigenen Kanäle nutzen, um die Zuschauer zuinformieren und zu erklären, wie man seinen eigenen CO2-Fußabdruckreduzieren und sich #GoZero anschließen kann.Sky Ocean Rescue wird sich weiterhin für den Schutz der Meereeinsetzen. Der 25 Millionen Pfund schwere Investitionsfonds Sky OceanVentures wird weiterhin Innovationen unterstützen, die diePlastikverschmutzung unsere Meere stoppen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Alexandra FexerCorporate CommunicationsTel. 089 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4510356OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell