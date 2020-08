Sky Go ab sofort auch für alle Smartphones und Tablets von Huawei erhältlich (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky wird mobiler denn je: Sky Go App jetzt auch in der AppGallery von Huawei zum Download verfügbar - Mit Sky Go sehen Sky Kunden ihre Lieblingsprogramme wann und wo sie wollen - auf Abruf oder live auf einem der über 100 Sender7. August 2020 - Passend zur Ferienzeit gibt es gute Neuigkeiten für Sky Kunden, die ein Smartphone oder Tablet von Huawei besitzen: Sky Go, die beliebte mobile App von Sky, ist ab sofort neben dem Google Play Store nun auch in der Huawei AppGallery und damit für alle Geräte des Herstellers verfügbar.Ob am See, im Park oder auf der Urlaubsreise: Mit Sky Go haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver überall zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder mit den besten Serien und Kinoblockbustern jederzeit auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit Sky Go einfach fortgesetzt werden. Zudem können Nutzer ihre Lieblingsinhalte herunterladen und überall auch offline ansehen.Sky Go ist Bestandteil von Sky Q und bereits für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und MAC verfügbar. Alle Sky Q Kunden, die Sky auf mehreren Geräten parallel nutzen möchten, können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätzliche Streams für Sky Go) oder die Option Multiscreen (Sky auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzubuchen.Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Unsere All-in-One-Plattform Sky Q wird jetzt noch flexibler. Mit der Verfügbarkeit der Sky Go App in der AppGallery von Huawei erweitern wir für unsere Kunden die Möglichkeiten, das exklusive Sky Programm zu sehen, wo und wann sie wollen."Für folgende Geräte ist die Sky Go App in der Huawei AppGallery erhältlich:Smartphones:- HUAWEI Mate 30 Pro - HUAWEI Mate XS - HUAWEI P40 - HUAWEI P40 lite - HUAWEI P40 lite 5G - HUAWEI P40 lite E - HUAWEI P40 Pro - HUAWEI P40 Pro+ Tablets: - HUAWEI MatePad Pro - HUAWEI MatePad - HUAWEI MatePad T8Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedÜber die HUAWEI AppGalleryDer offizielle App Store von HUAWEI, die HUAWEI AppGallery, bietet Nutzern von HUAWEI- und HONOR-Geräten eine einfache und sichere Plattform, in der sie eine große Vielfalt an Apps suchen, installieren und nutzen können. Die HUAWEI AppGallery ermöglicht eine einfache Installation von Apps und eine bequeme Verwaltung für den Nutzer. HUAWEI entwickelt seine HUAWEI AppGallery kontinuierlich und mit hohem Aufwand weiter. Damit stellt das Unternehmen sicher, dass der Nutzer immer direkt das findet, was er wirklich benötigt. Der exklusive Service von HUAWEI verfügt über ein professionelles, vierfaches Sicherheitssystem, damit die Privatsphäre rundum geschützt ist. Das System erkennt zuverlässig schädliches Verhalten und wird durchweg nach möglichen Sicherheitsrisiken untersucht. Zudem werden manuell die Sicherheit von realen Namen und Geräten kontrolliert und echte Umgebungen authentifiziert, damit die Sicherheit aller Apps garantiert stets ist. Die HUAWEI AppGallery bietet zusätzlich immer wieder lukrative Rabatte und VIP-Privilegien für Nutzer von HUAWEI und HONOR.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/4673150OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell