Unterföhring (ots) -- Die Partie aus der Saison 1997/98 außerdem mit Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Ulf Kirsten, Giovane Elber, Stefan Beinlich, Thomas Helmer und den Kovac-Brüdern am Samstag im Rahmen der "hisTOOORischen Sky Konferenz"- Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann auf Sky Sport Bundesliga 2 HD durch den Bundesliga-Samstag- Sky zeigt in der live produzierten neuen Konferenz dieses Mal außerdem die Partien Bremen - Wolfsburg, Augsburg - Köln, Frankfurt - Mainz und Freiburg - Gladbach und insgesamt 21 Tore- Im Anschluss an die "hisTOOORische Sky Konferenz" zeigt Sky ab 17.30 Uhr die Highlights in "Alle Spiele, alle Tore", ab 18.30 Uhr ein vergangenes Duell des BVB gegen Hertha BSC im Topspiel- #wirbleibenzuhause: Informationen und die Übersicht zum aktuellen Programm von Sky Sport sind unter sky.de/bestesport abrufbarAuch an diesem Samstag geht die Bundesliga in der "hisTOOORischen Sky Konferenz" weiter. Auf dem Programm steht dann der 30. Spieltag der aktuellen Saison, die Sky mit fünf Duellen der Vergangenheit in einer live produzierten "hisTOOORischen Sky Konferenz" fortsetzt. Fußballfans erwarten dieses Mal insgesamt 21 Tore in den Begegnungen zwischen unter anderem Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg, dem FC Augsburg und dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 sowie dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach.Alleine sechs Treffer fallen im Aufeinandertreffen zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München aus der Saison 1997/98, in dem es auch zum direkten Duell der heutigen Sky Experten kam. Der FC Bayern um Libero Lothar Matthäus und Didi Hamann bekam es mit Mittelstürmer Erik Meijer und der Werkself zu tun. Darüber hinaus standen damals zahlreiche weitere namhafte Spieler auf dem Platz: Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Ulf Kirsten, Giovane Elber, Stefan Beinlich, Thomas Helmer, Christian Wörns, Carsten Jancker, Carsten Ramelow, Emerson und die Kovac-Brüder sind nur einige der Protagonisten von damals. An der Seitenlinie trafen Christoph Daum auf Seiten der Leverkusener und Giovanni Trapattoni in seiner zweiten Amtszeit beim Rekordmeister aufeinander.Neu kommentiert wird das Duell im Ulrich-Haberland-Stadion von Kai Dittmann, von den weiteren Partien des Nachmittags berichten Hansi Küpper, Jonas Friedrich, Roland Evers und Toni Tomic in einer neu produzierten Konferenz live. Ab 15.00 Uhr führen Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann durch die Bundesliga-Übertragung der "hisTOOORischen Sky Konferenz". Unter anderem wird auch Sky Experte Erik Meijer, der damals an der Seite von Ulf Kirsten stürmte, zugeschaltet sein.Im Anschluss wird Sky im Rahmen von "Alle Spiele, alle Tore" wie gewohnt die Highlights des Spieltags zusammenfassen und zudem jeweils eine fiktive Tabelle auf Basis der historischen Partien präsentieren. Ab 18.30 Uhr steht dann eines der Topspiele zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC aus der Vergangenheit an.Die "hisTOOORische Sky Konferenz""Tooor in Dortmund! Elfmeter in Bremen!": Mehr Spannung, mehr Spektakel, mehr Bundesliga als samstags um 15.30 Uhr in der Original Sky Konferenz können Fußballfans in 90 Minuten nicht erleben. Vor fast 20 Jahren, am 12. August 2000, übertrug Sky die erste Bundesliga-Konferenz in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Was Fußballfans bis dahin nur aus dem Radio gekannt hatten, ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Die mehrfach preisgekrönte Original Sky Konferenz zählt Spieltag für Spieltag zu den beliebtesten und meistgesehenen Sendungen im Programm von Sky.Damit die Fans trotz der aktuellen Unterbrechung des Spielbetriebs der Bundesliga auch an den kommenden Spieltagen nicht auf packende Duelle und Torschreie verzichten müssen, setzt Sky derzeit gemäß des ursprünglichen Spielplans die aktuelle Bundesliga-Saison mit historischen Duellen und einer live produzierten neuen "hisTOOORischen Sky Konferenz" fort. Hier können Fans samstagnachmittags einige der besten Spiele der vergangenen Jahre nochmal erleben - vereint mit anderen spektakulären Partien in einer neu produzierten Live-Konferenz, die in dieser Konstellation von Sky zum Leben erweckt wird.Im Anschluss wird Sky im Rahmen von "Alle Spiele, alle Tore" wie gewohnt die Highlights des Spieltags zusammenfassen und zudem jeweils eine fiktive Tabelle auf Basis der historischen Partien präsentieren.Pressekontakt:Thomas KuhnertSports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4572504OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell