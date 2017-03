Unterföhring (ots) -- In der Rubrik "Marc im Visier" äußert sich der Schweizer aufsky.de/formel1 vor jedem Grand-Prix-Wochenende zu aktuellen Themen- Am Wochenende startet Marc Surer in seine 22. Saison bei Sky undkommentiert in Australien seinen 365. Grand PrixUnterföhring, 23. März 2017 - Vor jedem Grand-Prix-Wochenendeäußert sich Sky Experte Marc Surer im Rahmen der Rubrik "Marc imVisier" auf sky.de/formel1 zu den aktuellen Themen der Formel 1. ZumStart der neuen Saison bekräftigt er die Hoffnung der Fans auf echtesRacing und äußert sich zum Vettel-Flirt von Mercedes.Sky.de: Man hat in diesem Jahr das Gefühl, dass die Spannung beiFahrern, Fans und Experten vor dem Start besonders groß ist. Wiesieht es bei dir persönlich aus?Marc Surer: "Das ist bei mir genauso. Ich hoffe auf neueKräfteverhältnisse an der Spitze und darauf, dass wir ein paarÜberraschungen erleben dürfen. Nach den Testfahrten stochert manimmer noch im Dunkeln, aber beim ersten Rennen werden die Karten aufden Tisch gelegt."Sky.de: Viele Experten trauen Ferrari zu, im Titelrennen diesmalkonkurrenzfähig zu sein. Ist diese Einschätzung realistisch?Marc Surer: "Das ganze Rätsel dreht sich darum, wie gut der Bluffvon Mercedes war. Denn Mercedes hat geblufft! Sie sind bei denTestfahrten nie im Qualifikationsmodus gefahren. Das bedeutet, dasTeam hat noch Leistungsreserven. Aber wenn der Abstand zwischenFerrari und Silber in Melbourne bei ein paar Zehntelsekunden liegt,ist alles in Butter. Dann können wir uns auf eine tolle Saisonfreuen."Sky.de: Von welcher Regeländerung versprichst Du dir am meistenSpannung?Marc Surer: "Die Fahrer werden mit den breiteren,widerstandsfähigeren Reifen jetzt besser attackieren können. Es mussnicht mehr auf Reifenverschleiß geachtet werden. Zudem fordert diebessere Haftung in den Kurven die Fahrer auch physisch mehr, weilhöhere Fliehkräfte auf den Körper wirken. Im Grenzbereich sind dieAutos auch schwieriger zu kontrollieren. Kurz gesagt: Richtige"Racer" sind jetzt wieder gefordert!"Sky.de: Welches der "kleineren" Teams könnte für eine Überraschungsorgen?Marc Surer: "Das Mittelfeld der Formel 1 ist schwer einzuschätzen.Ich habe das Gefühl, dass der Abstand zwischen den drei großen -Mercedes, Ferrari und Red Bull - und dem Rest größer geworden ist.Nach meinem Gefühl klafft da eine Lücke. Die könnte möglicherweiseWilliams schließen, aber wenn man die bisherigen Zeiten analysiert,kann man nicht sagen, dass es aktuell ein Team gibt, das an derSpitze für eine Überraschung sorgen könnte."Sky.de: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat in den vergangenTagen öffentlich Interesse an Sebastian Vettel bekundet. Sind dasschon erste Psycho-Spielchen im WM-Kampf?Marc Surer: "Ich würde sagen: Es war eine ehrliche Aussage.Mercedes hat Valtteri Bottas nur mit einem Einjahres-Vertragausgestattet. Vielleicht im Hinblick darauf, dass man Vettel bekommenkönnte. Wenn sein drittes Jahr bei Ferrari nicht zum Erfolg führt,ist er auf dem Markt. Sein Vertrag bei Ferrari läuft nur noch bis zumSaisonende."Der Saisonauftakt in Australien live bei Sky und Sky Go sowie ohnelange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Freitag:1.55 Uhr: das 1. Freie Training auf Sky Sport 2 HD5.55 Uhr: das 2. Freie Training auf Sky Sport 2 HDSamstag:3.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 2 HD6.50 Uhr: das Qualifying auf Sky Sport 2 HDab 6.50 Uhr außerdem verfügbar: "Sky Onboard" auf Sky Sport 3 HD,"Sky Pitlane" auf Sky Sport 8 HD, "Sky Timing Page" auf Sky Sport 9HD, "Sky Track Positions" auf Sky Sport 10 HDSonntag:6.00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf SkySport 1 HDab 6.55 Uhr außerdem verfügbar: "Sky Onboard" auf Sky Sport 3 HD,"Sky Pitlane" auf Sky Sport 8 HD, "Sky Timing Page" auf Sky Sport 9HD, "Sky Track Positions" auf Sky Sport 10 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell