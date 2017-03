Sky Deutschland und HUAWEI starten Partnerschaft (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Beginn einer Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und HUAWEI- Sky für jedermann: für Besitzer der HUAWEI Tablets MediaPad M2und MediaPad T2 sofortiger Zugriff auf das beste Sky Programmmit Sky Ticket- Käufer erhalten zwei Entertainment Monatstickets für dieneuesten Serien inkl. kompletter Serienstaffeln und zweierSupersport Tagestickets für das exklusive Live-Sportportfoliovon SkyUnterföhring, 6. März 2017 - Sky Deutschland hat eine strategischeKooperation mit HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen, geschlossen.Im ersten Schritt erhalten Käufer eines HUAWEI MediaPad M2 (10.0)oder HUAWEI MediaPad T2 (10.0) mit Sky Ticket sofortigen Zugriff aufdas beste Sky Programm über das Internet inklusive zweierEntertainment Monatstickets für die neuesten und besten Serien mitkompletten Staffeln, Shows, Kinderprogramme und Dokumentationen sowiezweier Supersport Tagestickets. Damit sehen sie das gesamteLive-Portfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesligainklusive aller Spiele der Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFAChampions League sowie alle Rennwochenenden der Formel 1, die EHFChampions League, Tennis, Golf und weiteren exklusiven Live-Sport.Der Start der Partnerschaft wird begleitet von einer Online- undPoint-Of-Sale-Kampagne. Mehr Informationen zum Angebot finden sichunter http://huawei-sky.de/.Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland:"Heutzutage wollen Kunden eine immer stärkere Vernetzung zwischenContent und den Geräten, die diese liefern. Das haben wir bei Skyschon vor langer Zeit erkannt und in diesem Jahr unser Portfolio umSky Ticket erweitert, um dieses Bedürfnis noch besser zu erfüllen.Mit HUAWEI haben wir einen sehr guten Partner gefunden, der dies mituns realisieren kann. Das ist der erste Schritt Partnerschaftzwischen beiden Unternehmen, die eine große Innovationskraftauszeichnet."Über Sky TicketSky Ticket ist der flexible Einstieg zu Sky über das Internet mitsofortigem Zugriff auf das beste Sky Programm und ohne langeLaufzeit. Jeder ohne klassisches Sky Abo kann mit demOnline-TV-Angebot verschiedene Tickets buchen und die Inhalte im Web,auf dem iPad, iPhone, auf ausgewählten Android-Smartphones und-Tablets, Windows 10 Mobile, der PlayStation 3 und 4, der Xbox One,Smart-TVs von Samsung und LG, Apple TV, Chromecast und der Sky TV Boxansehen. Das Entertainment Monatsticket bietet die größtenSerienhits, eine umfassende Auswahl ganzer Serienstaffeln von derersten bis zur letzten Episode, Shows, Kinderprogramme undDokumentationen. Mit dem Cinema Monatsticket sehen Kunden dieneuesten Blockbuster in Erstausstrahlung kurz nach dem Kinostart undmehr als 20 TV-Premieren pro Monat. Sportfans haben die Wahl zwischendem Supersport Tagesticket, Wochenticket und Monatsticket für dasgesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Über die HUAWEI Consumer Business GroupDie Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländernverfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerunggenutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter undbetreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in denUSA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von derGründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Dasinternationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europaund insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. InDeutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 miteigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihreEuropazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network undEnterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, derfolgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte,Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk vonHUAWEI basiert auf 20 Jahren Erfahrung in derTelekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf derWelt neueste technologische Innovationen.Pressekontakt:Sky Deutschland GmbHStefan BortenschlagerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6871stefan.bortenschlager@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell