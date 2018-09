Sky Deutschland und die European Tour verlängern ihre Partnerschaft: die besten Golfer Europas und der Ryder Cup auch in den kommenden Jahren live bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung beinhaltet über 40 Veranstaltungen proJahr, darunter die vier Turniere der World Golf Championships (WGC)sowie die acht Turniere der Rolex Series inklusive der DP World TourChampionship in Dubai- Der Ryder Cup 2020 in den USA und 2022 in Italien live undexklusiv bei Sky- Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit undKabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web undMobile- Die neue Vereinbarung gilt ab dem kommenden Jahr, bereits heutestartet "Sky Sport Ryder Cup HD", ein eigener Sender zur 42. Auflagedes Turniers in ParisSky Deutschland bleibt auch in den kommenden Jahren die Heimat derbesten Golfer Europas und des prestigeträchtigsten Golf-Events derWelt. Im Zuge der langfristigen Verlängerung der Partnerschaft mitder European Tour wird Sky in Deutschland, Österreich und der Schweizauch in Zukunft alle Turniere der European Tour sowie den Ryder Cup2020 und 2022 live übertragen.Insgesamt umfasst die Vereinbarung über 40 Events pro Jahr,darunter alle Turniere des "Race to Dubai", die vier Turniere derWorld Golf Championships (WGC) und die acht Turniere der Rolex Seriesinklusive der DP World Tour Championship in Dubai.Darüber hinaus wird Sky in Deutschland, Österreich und der Schweizauch den Ryder Cup 2020 und 2022 live und exklusiv übertragen. Somitkönnen Golffans das Duell zwischen den besten Golfprofis der USA unddenen aus Europa auch in Zukunft nur bei Sky live erleben.Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit undKabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web undMobile. Somit können Sky Kunden neben dem klassischen TV mit Sky Gound auch unterwegs live dabei sein, wenn die Golfelite bei Sky amStart ist. Zudem können alle Golffans, die noch kein Sky Abonnementhaben, sämtliche Turniere über den Streaming Service Sky Ticket auchohne Vertragsbindung live verfolgen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization bei Sky Deutschland: "Die European Tour hat sich inden vergangenen Jahren als Heimat vieler der weltbesten Golferetabliert und konstant an Attraktivität gewonnen, zuletzt mit derEinführung der hochkarätigen Rolex Series. Durch die Verlängerungunserer langjährigen Partnerschaft sehen Sky Kunden auch in denkommenden Jahren alle Turniere der Tour live. Darüber hinaus bietenwir mit dem Ryder Cup weiterhin das absolute Highlight des Golfsportslive und exklusiv. Zusammen mit den exklusiven Live-Rechten an der USPGA Tour bleibt Sky damit auch in Zukunft die erste Adresse für alleGolffans."Rufus Hack, Chief Content Officer der European Tour: "Wir sindhocherfreut, unsere Partnerschaft mit Sky Deutschland langfristig zuverlängern. Die European Tour hat in den vergangenen Jahren mit dererfolgreichen Einführung der hochklassigen Rolex Series undinnovativer Formate wie den GolfSixes starkes Wachstum erlebt. Es istgroßartig, einen langjährigen Partner wie Sky Deutschland zu haben,der unsere Vision unterstützt, und wir freuen uns auf die Fortsetzungunseres gemeinsamen Erfolgs in der Zukunft."Der Ryder Cup 2018 ab heute auf "Sky Sport Ryder Cup HD"Die neue Vereinbarung gilt ab dem kommenden Jahr. Bereits heutedürfen sich alle Golffans auf das Golf-Highlight des Jahres freuen.Der 42. Auflage des Ryder Cup widmet Sky ab heute bis einschließlichMontag einen eigenen Sender. Auf "Sky Sport Ryder Cup HD" können alleSky Kunden und Nutzer von Sky Ticket live dabei sein, wenn die bestenGolfer der USA und Europas gegeneinander antreten.Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky insgesamt knapp 30 Stundenlive und exklusiv. Neben weiteren Live-Übertragungen in den Tagendavor dürfen sich Golffans auf "Sky Ryder Cup HD" auf Highlightsvergangener Jahre und Magazine im Originalkommentar freuen.Komplettiert wird das Rundum-Ryder-Cup-Angebot bei Sky vonWiederholungen des diesjährigen Turniers.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell