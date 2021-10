Sky Deutschland und DAZN schließen Gastro-Kooperation /

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Unterföhring (ots) -- Künftig können Gastronomen als Sky-Kunden das Live-Sport-Angebot von DAZN bequem über Sky buchen- Besucher der Sky Sportsbars können so neben dem Sportangebot von Sky, unter anderem mit allen Bundesliga-Spielen am Samstag und der kompletten 2. Bundesliga, zusätzlich über DAZN auch die DAZN-Inhalte, also alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie nahezu die komplette UEFA Champions League, an einem Ort live genießen- Gastro-Kunden erhalten Zugang zu den Live-Sport-Inhalten von DAZN über die DAZN TV-Box und auf Sky Q zusätzlich über zwei lineare DAZN-Kanäle (DAZN1 und DAZN2) in HD-Qualität via Satellit.Unterföhring, 5. Oktober 2021 - Gute Nachrichten für die Gastronomie in Deutschland: Sky Deutschland und DAZN starten eine Kooperation für den Außer-Haus-Markt. Künftig wird es Gastronomen möglich sein, das Live-Sport-Angebot von DAZN bequem aus einer Hand über Sky zu buchen. Damit können Gastro-Kunden und ihre Gäste mit einem Sky und einem DAZN Vertrag unter anderem die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und alle Spiele der UEFA Champions League live in den Sky Sportsbars genießen.Zugang zu den DAZN-Inhalten erhalten die Gastronomen über die TV-Box von DAZN. Zudem werden ausgewählte Live-Übertragungen von DAZN den Gastrokunden auf Sky Q über zwei speziellen DAZN-Kanälen des Sky Receivers (DAZN1 und DAZN2) in HD-Qualität bereitgestellt. Aktuell sind die Kanäle über Satellit empfangbar, an einer Kabel-Lösung wird gearbeitet.Damit können Sky Business Kunden neben dem hochwertigen Live-Sport-Angebot von Sky, mit allen Spielen der Fußball-Bundesliga am Samstag, der kompletten 2. Bundesliga, DFB-Pokal und Premier League sowie Formel 1 und Handball, nun in den Sky Sportsbars auch die attraktiven Live-Inhalte von DAZN, also unter anderem alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie nahezu die komplette UEFA Champions League, anbieten und über Sky buchen. Seit Anfang der Saison ist durch eine weitere Vereinbarung mit Prime Video das Dienstags-Topspiel in der UEFA Champions League Bestandteil des neuen Gastro-Angebots von Sky*.Charly Classen, Sportchef bei Sky Deutschland: "Durch die erneuerte Kooperation mit DAZN vereinfachen wir die Buchungssituation für die Gastro-Kunden, in dem wir ihnen die Möglichkeit bieten, einen DAZN-Vertrag über Sky abzuschließen. Unsere Kunden profitieren somit von einem leichteren Zugang zum besten Live-Sport von Sky und DAZN."Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH: "Durch diese Kooperation bieten wir Gastronomen noch mehr Flexibilität, um DAZN in ihrem Betrieb anbieten zu können. So machen wir es für alle Fans abermals einfacher, den besten Live-Sport auf DAZN sehen zu können."* Die aktuelle Paketstruktur von Sky für die Gastronomie ist abrufbar unter: https://business.sky.de_________________________________________________________________________Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Über DAZNDAZN ermöglicht es Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall zu erleben. Egal ob zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick: DAZN bietet über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität und zeigt damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 14,99EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Neben der monatlichen Zahlungsweise gibt es auch die Möglichkeit ein Jahresabonnement für 149,99EUR abzuschließen. DAZN ist 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet und mittlerweile in über 200 Länder und Regionen verfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem auf Smart TVs im heimischen Wohnzimmer, auf allen Android und iOS Smartphones sowie Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast und Spielekonsolen wie der PlayStation und der Xbox. DAZN ist Teil der DAZN Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com.