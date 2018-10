Sky Deutschland und der Augusta National Golf Club verlängern ihre Partnerschaft: das Masters auch in den kommenden Jahren live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die neue Vereinbarung umfasst die exklusivenLive-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel, IPTV, Web undMobile in Deutschland, Österreich und der Schweiz- Mit dem Masters, der European Tour, der US PGA Tour und demRyder Cup bleibt Sky auch in den kommenden Jahren Deutschlandsunangefochtener Golfsender Nummer 1Sky Deutschland und der Augusta National Golf Club verlängern ihrelangjährige Partnerschaft über die Live-Übertragungsrechte desMasters. Damit überträgt Sky das wichtigste Golfturnier des Jahres inDeutschland, Österreich und der Schweiz auch in Zukunft live undexklusiv.Die Vereinbarung umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechtenüber Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit könnenSky Kunden mit Sky Go und auch unterwegs live dabei sein, wenn diebesten Golfer der Welt um das Green Jacket kämpfen. Zudem könnenGolffans das Turnier über den Streaming Service Sky Ticket auch ohneVertragsbindung live verfolgen.Wie bereits in den vergangenen Jahren wird Sky darüber hinaus auchkünftig frei empfangbare Livestreams ausgewählter Flights und Löcherauf skysport.de zur Verfügung stellen.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization bei Sky Deutschland: "Die Anziehungskraft desMasters im Augusta National Golf Club und des Green Jackets geht weitüber den Kreis der eingefleischten Golffans hinaus. Zusammen mit denkürzlich ebenfalls langfristig verlängerten Rechten an der EuropeanTour, den exklusiven Live-Rechten an der US PGA Tour sowie denexklusiven Rechten am Ryder Cup 2020 und 2022 bleibt Sky auch in denkommenden Jahren die Heimat der besten Golfer der Welt und für alleGolffans im deutschen Fernsehen. Durch die Verlängerung derPartnerschaft mit dem Masters bleibt Sky auch in Zukunft beiDeutschlands unangefochtener Golfsender Nummer 1."Das erste Major des Golfjahres wird im kommenden Jahr zum 83. Malausgetragen und findet vom 11. bis 14. April 2019 statt. Sky wirdauch dann an allen vier Turniertagen live und exklusiv vom AugustaNational Golf Club berichten.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell