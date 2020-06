Sky Deutschland startet mit Programmoffensive eine neue Ära: Bundesliga bis 2025 verlängert; Formel 1 exklusiv; Entertainmentangebot erweitert

Unterföhring (ots) - Unterföhring, 22. Juni 2020. Sky Deutschland hat heute eine neue, große Programmoffensive angekündigt, die das Fernsehen in Deutschland verändern und Sky in eine neue Ära führen wird. Basis hierfür ist eine Kombination aus Partnerschaften und Stärkung der Bereiche Unterhaltung, Film und Sport - den Startpunkt bildet die Verlängerung des Vertrags von Sky mit der Bundesliga bis 2025.Die Zahlen hinter der Sky Programmoffensive: - Die Nummer 1 für Sportfans: Bundesliga und Formel 1 exklusiv - Vier brandneue Sky Sendermarken: über 2.000 Stunden zusätzliche Unterhaltung - zusätzlich zu den 10.000 Stunden, die heute bereits angeboten werden - Über tausend Filme: MGM-, Constantin- und Tobis-Deals verlängert - Verdoppelung der Zahl an Sky Originals: Aufbauend auf den Erfolgen von Serien wie "Das Boot" und "Der Pass" - Über 5.000 Stunden Factual Content, darunter Inhalte von Discovery durch Verlängerung des Vertrags mit Discovery Channel - Alle Inhalte verfügbar auf der weltweit führendenden All-In-One Plattform Sky Q, inklusive direkten Zugriff auf beliebte Apps wie Netflix, DAZN, ARD, ZDF, YouTube, Spotify und Disney+ ab Anfang 2021Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland: "Wir setzen ein Zeichen im Markt und begeistern die Konsumenten in Deutschland mit einem unvergleichlichen Fernseherlebnis. Dafür bieten wir etwas für jeden Zuschauer und starten eine neue TV Ära in Deutschland.""Sky wird auch weiterhin die erste Adresse für Sportfans sein, denn wir präsentieren die Bundesliga, die Formel 1 exklusiv und vieles, vieles mehr. Für diejenigen, die fiktionale Geschichten lieben, bieten wir Tausende von Filmen der größten Filmstudios, unsere preisgekrönten Sky Originals sowie direkten Zugang zu Inhalten der beliebtesten Apps wie Netflix und ab Frühjahr 2021 Disney+. All das ist verfügbar auf der weltweit führenden Plattform, Sky Q."1. Die erste Adresse für SportfansSky wird auch weiterhin die Heimat des Live-Sports sein - mit deutlich mehr UHD und neuen Verträgen für die Bundesliga und die Formel 1.Nur Sky bietet die wichtigsten Bundesliga-Spiele inklusive des Topspiels am Samstagabend live und Highlights aller Spiele und aller Tore sowohl der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sky wird 511 Bundesliga Spiele beider deutschen Top-Ligen, 83% aller Spiele, live übertragen, und zwar während des gesamten Wochenendes, von Freitag bis Sonntag.Die preisgekrönte Sky Konferenz für beide Ligen bleibt ebenso exklusiv bei Sky wie sämtliche Einzelspiele am Samstagnachmittag. Sky wird zudem die Höhepunkte aller anderen Spiele unmittelbar nach Abpfiff in neuen Bundesliga-Highlight-Programmen am Wochenende zeigen.Zum ersten Mal in Deutschland hat sich Sky ab 2021 langfristig die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert - vom ersten freien Training bis zu den Rennen am Sonntag, wobei alle Rennen und die meisten Qualifyings in UHD übertragen werden. Mit "Sky Sport F1" wird Sky den ersten linearen 24/7-Motorsportsender im deutschen Fernsehen starten, der sich ausschließlich mit Motorsport-Inhalten befasst. Darüber hinaus wird Sky vier ausgewählte Rennen pro Saison kostenlos für jedermann übertragen und nach jedem Rennen eine 30-minütige Highlight-Show auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD präsentieren.Sky wird mehr digitale und Social Media Inhalte denn je über die verschiedenen Plattformen verbreiten und auf diesen crossmedialen Verbreitungswegen Millionen Formel 1 Fans und damit die nach Fußball zweitgrößte Fangemeinde in Deutschland erreichen.Bereits ab dieser Saison wird Sky erstmals alle Formel 2 und Formel 3 Rennen sowie den Porsche Super Cup zeigen.Ergänzt wird das Angebot durch ein besonderes TV-Erlebnis, das es den Fans ermöglicht, noch näher am Geschehen zu sein, genutzt werden hierfür Innovationen von Sky UK und Sky Italia.Damit ergänzt Sky sein umfangreiches, aktuelles Live-Sportangebot, das die komplette Premier League exklusiv bei Sky, die UEFA Champions League bis 2021, alle Spiele des DFB Pokals, die Liqui Moly Handball-Bundesliga, Weltklassetennis aus Wimbledon und die ATP Tour sowie alle wichtigen Golfturniere einschließlich der Four Majors und des Ryder Cup umfasst.2. Vier neue Sky SenderIm Laufe der nächsten 18 Monate wird Sky vier neue Sky Sender einführen, die seinen Kunden zusätzliche 2.000 Stunden an linearen und On-Demand-Inhalten bieten werden:- Sky Comedy: beliebte lokale und internationale Comedy-Serien - Sky Crime: Im Mittelpunkt stehen die besten internationalen True Crime Formate - Sky Nature: umfangreiche Natur- und Tierdokumentationen aus aller Welt - Sky Documentaries: die besten Dokumentarfilme aus den Bereichen Geschichte, Sport und BiographienAußerdem hat Sky seine Partnerschaft mit Discovery verlängert, das hunderte an qualitativ hochwertigen Dokumentarfilmen eines der größten internationalen Produzenten von Dokumentationsinhalten präsentiert3. Über tausend FilmeSky hat seinen Vertrag mit MGM verlängert und Deals mit den Independents Constantin und Tobis erneuert - diese ergänzen die bestehenden Vereinbarungen mit Warner, Sony, Fox und NBC Universal. In diesem Jahr feiern auf Sky rund zwei Drittel der Top-100-Box Office Film des Jahres 2019 kurz nach dem Kinostart exklusiv ihre Premiere. Damit unterstreicht Sky sein Versprechen "Jeden Tag ein neuer Film" und bietet deutschen Kunden das beste Filmangebot im Markt.4. Verdoppelung der Anzahl an Sky OriginalsIn den nächsten drei Jahren wird Sky die Zahl der lokalen deutschen Sky Originals verdoppeln. Sky Studios, das europäische Produktions-Powerhouse von Sky, wird dabei auf den Erfolgen von "Das Boot", "Babylon Berlin", "Der Pass" und "Acht Tage" aufbauen. Darüber hinaus wird Sky noch mehr internationale Sky Originals zeigen, darunter beliebte und preisgekrönte Shows wie "Chernobyl", "The Young Pope", "Gomorrah" und viele andere. In den kommenden drei Jahren wird Sky die Anzahl an neuen Sky Original Serien auf bis zu acht pro Quartal erhöhen. Sky ist bereits jetzt die exklusive Heimat der besten US-Dramas von HBO und Showtime, mit Shows wie "Game of Thrones", "Westworld" und "Billions".5. Alles an einem Ort auf der weltweiten Plattform Nr. 1, Sky QAll diese Inhalte sind auf Sky Q verfügbar, zusammen mit Pay- und Free-TV-Sendern, Boxsets, Shows, Filmen, Serien und Sky Originals auf Abruf sowie direkten Zugriff auf beliebte Apps wie Netflix, DAZN, YouTube, ARD, ZDF und Disney+, das Anfang 2021 über Sky Q zur Verfügung stehen wird.Sky Q ermöglicht Kunden, die gewünschten Inhalte einfach und komfortabel über eine erstklassige Suchfunktion, personalisierte Empfehlungen und Navigationsfunktionen wie Sprachsuche und Restart zu entdecken.Darüber hinaus wird Sky sein Angebot an UHD-Inhalten in den Bereichen Sport und Entertainment deutlich erhöhen und damit seine Führungsposition als das Premium-TV-Erlebnis in Deutschland weiter untermauern.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 