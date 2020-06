Sky Deutschland sichert sich die Exklusivrechte an der Formel 1® und kündigt Deutschlands ersten 24-Stunden Formel 1 Sender an

Unterföhring (ots) -- Ab der Saison 2021 zeigt Sky das komplette Formel-1-Wochenende live und exklusiv in Deutschland, auch in Ultra HD - Sky erreicht mit Sky Sport F1 ein Millionenpublikum über die verschiedenen Verbreitungswege Sky Q, Sky Go, Sky Ticket, Sky Sportsbars und Digital - Vier ausgewählte Rennen pro Saison im Free-TV und eine 30-minütige Highlight-Show nach jedem Rennen auf Sky Sport News HD - Mick, David und Ralf Schumacher sowie Sophia Flörsch live auf Sky bereits ab der Saison 2020: Sämtliche Rennen der Formel 2, sowie alle Rennen der Formel 3 und Porsche Super Cup auf Sky, Ralf Schumacher bleibt Formel 1 Experte bei SkyUnterföhring, 22. Juni 2020 - Formel 1 Fans können sich auf das beste Motorsport-Erlebnis freuen, das es je im deutschen Fernsehen gab: Sky hat sich langfristig die exklusiven Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert. Sky wird alle Rennwochenenden der Formel 1 live übertragen - vom ersten freien Training bis zum Rennen am Sonntag. Sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings sind zudem verfügbar in Ultra HD. Mit "Sky Sport F1" wird Sky den ersten linearen Formel 1-Sender im deutschen Fernsehen an den Start bringen, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content zeigt. Zudem wird Sky vier ausgewählte Rennen pro Saison frei empfangbar für jedermann ausstrahlen und nach jedem Rennen auf Sky Sport News HD eine 30-minütige Highlight-Show präsentieren. Sky wird mehr digitale und Social Media Inhalte denn je über die verschiedenen Plattformen verbreiten und auf diesen crossmedialen Verbreitungswegen Millionen Formel 1 Fans und damit die nach Fußball zweitgrößte Fangemeinde in Deutschland erreichen.Unter der Marke "Sky Sport F1" wird Sky das beste Fernseherlebnis der Königsklasse des Motorsports aller Zeiten im deutschen TV bieten, mit mehr Motorsport-Content als jemals zuvor:- Deutschlands erster 24-Stunden Formel 1-Sender, der von dem hohen Produktionsstandard des internationalen Formel 1 Teams von Sky profitiert mit bestem Produktionsmaterial zu Fahrern, Teams, Fabriken, Archiven und vieles mehr - Jedes Rennen, Qualifying, Training und Pressekonferenz, live in HD ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens - 360-Grad Formel 1 Erlebnis auf Sky: Mehr digitaler und Social Content auf skysport.de und Social Media als jemals zuvor - Alle Rennen und in der Regel alle Qualifyings live in Ultra HD für Sky Q Kunden - 30 Live-Stunden an den Rennwochenenden und insgesamt 800 Stunden Motorsportprogramm pro Jahr - Tägliche Berichterstattung auf Sky Sport News HD mit Highlights, Dokumentationen, Shows und vielen weiteren Spezialformaten. Nähere Details zum redaktionellen Konzept werden rechtzeitig vor Beginn der Saison 2021 bekanntgegebenDevesh Raj, CEO Sky Deutschland: "Wir werden unseren Zuschauern das beste Motorsport-Erlebnis aller Zeiten bieten. Wir wissen, dass Motorsportfans die Art lieben, wie wir die Formel 1 produzieren, und unsere Experten und Kommentatoren haben eine riesige Fangemeinde. Wir werden die Formel 1 Fans mit Deutschlands erstem Formel 1 Sender und mehr Rennsport-Content als jemals zuvor im deutschen Fernsehen bestens unterhalten.Mit unserem digitalem Contentangebot und vier frei empfangbaren Rennen für jedermann pro Jahr werden wir ein Millionenpublikum für die Formel begeistern. Dieser großartige neue Deal zeigt, dass Sky die erste Adresse für alle Motorsportbegeisterte in Deutschland ist."Ian Holmes, Director Media Rights, Formel 1: "Die Formel 1 und Sky pflegen eine langjährige Partnerschaft und arbeiten gut zusammen, um die Formel 1 Übertragungen durch eine umfassende Berichterstattung über den Sport für unsere leidenschaftliche Motorsport-Fangemeinde zu verbessern. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit intensivieren und die beeindruckende Programmqualität von Sky und digitale Reichweite weiter ausbauen werden."Somit können Sky Kunden mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn Lewis Hamilton und Co. die Motoren aufheulen lassen. Zudem können Formel-1-Fans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Königsklasse des Motorsports über den flexibel buchbaren Streamingservice Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen.Der neue Vertrag umfasst die exklusiven Live-Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege - Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile - in Deutschland.30 Live-Rennstunden pro Wochenende durch Formel 1, Formel 2, Formel 3 und den Porsche Super CupDie prominenten deutschen Nachwuchsfahrer Mick und David Schumacher könnten sich schon bald ihren großen Traum erfüllen und in die Fußstapfen ihrer Väter in der Formel 1 treten. Aktuell sorgen Mick Schumacher noch in der Formel 2 und David Schumacher in der Formel 3 für Furore. Auf Sky können die Zuschauer den Weg der Schumachers bei allen Rennen live begleiten. Zusätzlich können die Motorsport-Fans mit Sophia Flörsch aus München in der Formel 3 die einzige Fahrerin im Rennzirkus verfolgen. Sky wird bereits ab dieser Saison sämtliche Sessions der Formel 2 sowie alle Rennen der Formel 3 sowie den Porsche Super Cup zeigen.Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch unter sky.de/f1 abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Dirk BöhmDirector Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 30 18dirk.boehm@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4631198OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell