Unterföhring (ots) -- Vierteljährlich erscheinendes Kundenmagazin für die Gastronomie- Neuigkeiten und wichtigsten Informationen rund umsLive-Sport-Angebot von Sky- Lars Winking, Sky Deutschland: "Attraktiver Live-Sport ist einKundenmagnet. Mit dem neuen Kundenmagazin wollen wir dieGastronomen bestmöglich über unser vielfältiges Programmangebotinformieren sowie bei der Nutzung unseres Produktesunterstützen, so dass sie mit Sky das Gästepotenzial optimalausschöpfen."Unterföhring, 21. März 2019 - Sky Deutschland hat heute die ersteAusgabe des Sky Sportsbar Kundenmagazins "Volle Hütte" für dieGastronomie vorgestellt. Das Magazin wird künftig die Gastronomenüber alle Neuigkeiten rund ums Live-Sport-Angebot von Sky informieren- darunter neue Übertragungsrechte, technische Neuerungen und vorallem programmliche Highlights. "Volle Hütte" wird viermal im Jahrerscheinen und den Kunden kostenfrei zur Verfügung gestellt.In der ersten Ausgabe erwarten den Leser ein Interview mitLive-Kommentator Wolff-Christoph Fuß anlässlich des bevorstehendenBundesliga-Hits Bayern München gegen Borussia Dortmund sowie einAusblick auf den Saisonendspurt in den europäischen Topligen. Zudemstellt das Magazin wie in jeder Ausgabe eine Sky Sportsbar Bar vor,in diesem Fall die beliebte Münchener Fußballkneipe Stadion an derSchleißheimer Straße.Lars Winking, Vice President Products & Marketing Sky BusinessSolutions Sky Deutschland: "Attraktiver Live-Sport ist einKundenmagnet. Mit dem neuen Kundenmagazin wollen wir die Gastronomenbestmöglich über unser vielfältiges Programmangebot informieren sowiebei der Nutzung unseres Produktes unterstützen, so dass sie mit Skydas Gästepotenzial optimal ausschöpfen."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Nebendem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer dasProgramm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell