"Sky Cinema Tierisch HD": Die coolsten Tierfilme eine Woche lang auf einem eigenen Sender (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema Tierisch HD" von 24. bis 30. Juni- Rund 40 tierische Hits wie "Ferdinand geht STIERisch ab!","Peter Hase", die "Jagdfieber"-Kinotrilogie und jeweils mehrereTeile der erfolgreichen "Stuart Little"-, "Der schwarzeHengst"-, "Free Willy"- und "Ostwind"-Filmreihen- Die meisten Hits auch mit Sky Go und über Streamingdienst SkyTicket abrufbar22. Mai 2019 - Zum Start der Sommerferien in einigen Bundesländernlässt Sky die Tiere los! Und zeigt ab 24. Juni eine Woche lang rund40 tierische Filmhits auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema TierischHD". Mit dabei sind aktuelle Animationshits wie "Ferdinand gehtSTIERisch ab!" und "Peter Hase", außerdem alle Teile der"Jagdfieber"-Kinoreihe. Aber auch exklusive Realfilme wie "Ostwind -Aufbruch nach Ora", "Alpha", und Klassiker wie "Der scharze Hengst"und "Free Willy" gehören zum Aufgalopp von "Sky Cinema Tierisch HD".Wenn der abenteuerlustige "Peter Hase" zum Angriff auf Mr.McGregors Gemüsegarten bläst, bleibt kein Kinderauge trocken. Derfreche Animationsspaß mit dem langohrigen Karotten-Fan ist eines dervielen Highlights von "Sky Cinema Tierisch HD". Ein weitererexklusiver Film ist "Ferdinand geht STIERisch ab!". Der warmherzigeHit um einen sanften Stier, der nicht in der Kampf-Arena landen will,stammt von den "Ice Age"-Machern und begeisterte allein inDeutschland über eine Millionen Kinozuschauer.Vom kleinen Insekt bis zum riesigen Säuger: Auf "Sky CinemaTierisch HD" gibt es sie alle zu bewundern. Die Ameisen in "Antz"genauso wie den majestätischen Orca in "Free Willy". Von diesemFamilien-Klassiker der 90er-Jahre zeigt Sky alle drei Teile: "FreeWilly - Ruf der Freiheit", "Free Willy - Freiheit in Gefahr" und"Free Willy - Die Rettung". Auch vom legendären Schweinchen Babe gibtes für alle Fans gleich zwei Hits: "Ein Schweinchen namens Babe" und"Schweinchen Babe in der großen Stadt". Grizzly Boog und seineChaos-Crew sorgen in "Jagdfieber", "Jagdfieber 2" und "Jagdfieber 3"für temporeiche Animations-Unterhaltung. Und für alle Pferde-Fanszeigt "Sky Cinema Tierisch HD" nicht nur die Klassiker "Der schwarzeHengst" und "Der schwarze Hengst kehrt zurück", sondern auch "Ostwind2" und den brandaktuellen "Ostwind - Aufbruch nach Ora"."Sky Cinema Tierisch HD" läuft von 24. bis 30. Juni und ersetzt indieser Zeit Sky Cinema Family. Die meisten Hits sind auch On Demandund mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.