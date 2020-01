Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender Sky Cinema Spaß Rot Gold HD vom 17. bis 26. Januar- Exklusive TV-Premiere von Sönke Wortmanns Hit "Der Vorname" am19. Januar auf Sky Cinema Spaß Rot Gold HD- 36 Comedy-Kracher aus Deutschland von Loriots "Ödipussi" überdie "Werner"-Reihe bis zu "Fack Ju Göhte"-Hits- Brandaktuelle Kinoerfolge wie "100 Dinge", "Die Goldfische","Der Junge muss an die frische Luft", "Klassentreffen 1.0 - Dieunglaubliche Reise der Silberrücken" und "25 km/h"- Die meisten Hits über Sky Q und mit dem Streamingdienst SkyTicket jederzeit auch auf Abruf verfügbar15. Januar 2020 - Mit Gags am Fließband ins neue Jahr: Vom 17. bis 26. Januarreiht der Pop-up-Sender Sky Cinema Spaß Rot Gold HD einen deutschen Komödienhitan den nächsten. Zur TV-Premiere von "Der Vorname" gehört der Sender ab Freitagganz den größten Comedystars der Republik: Von Loriot über Matthias Schweighöferund Til Schweiger bis hin zu Elyas M'Barek sind die erfolgreichsten deutschenSpaßmacher vertreten. Viele der Hits gibt es auf Sky Q und mit demStreamingdienst Sky Ticket jederzeit auch auf Abruf.Exklusive Comedy-HitsAls Florian David Fitz als werdender Papa Thomas bei einem Familienessenerzählt, sein Sohn solle den Namen Adolf tragen, explodiert die Stimmung sofort.Ein Adolf in der Familie?! Das geht für die anderen Anwesenden absolut garnicht. Sky zeigt die Hitkomödie "Der Vorname" von Sönke Wortmann an diesemSonntag, den 19. Januar, erstmals im deutschen Fernsehen und spendiert ausdiesem Anlass den erfolgreichsten deutschen Komödien der letzten Jahrzehnteeinen eigenen Sender.Auf Sky Cinema Spaß Rot Gold HD laufen viele aktuelle Topkomödien exklusiv imdeutschen TV: "100 Dinge" mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, "DerJunge muss an die frische Luft" nach dem Bestsellerroman von Hape Kerkeling,"Die Goldfische" mit Tom Schilling, Jella Haase, und Kida Khodr Ramadan,"Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken" von und mit TilSchweiger, "25 km/h" mit Bjarne Mädel und Lars Eidinger, "Kalte Füße" mit HeinerLauterbach, "Hot Dog", mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer und "Verpissdich, Schneewittchen!" mit Bülent Ceylan.Außerdem dürfen auch die lustigsten Filme aus den letzten Jahrzehnten nichtfehlen. Loriots "Ödipussi" und die kultigen ersten vier "Werner"-Kracher sindebenfalls dabei wie auch Elyas M'Barek als Proll-Lehrer in "Fack Ju Göhte 2" und"Fack Ju Göhte 3". Comedy-Kult sind auch die Bestsellerverfilmungen "Er istwieder da", "Maria, ihm schmeckt's nicht!" und "Vollidiot". Komplett wird dasPop-up-Programm mit weiteren Hits wie "Männerhort", "Schlussmacher","Männersache" und "Schwere Jungs".Sky Cinema Spaß Rot Gold HD läuft von 17. bis 26. Januar und ersetzt in dieserZeit Sky Cinema Special. Die meisten Filme sind auf Sky Q und mit demStreamingdienst Sky Ticket auch jederzeit auf Abruf verfügbar.Die Highlights von "Sky Cinema Spaß Rot Gold":Freitag, 17. Januar:20.15 Uhr: "Maria ihm schmeckt's nicht"21.55 Uhr: "Hot Dog"Samstag, 18. Januar:20.15 Uhr: "Fack Ju Göhte 2"22.15 Uhr: "Fack Ju Göhte 3"Sonntag, 19. Januar:20.15 Uhr: "Der Vorname"21.50 Uhr: "100 Dinge"Montag, 20. Januar:20.15 Uhr: "Frau Müller muss weg"21.45 Uhr: "Knallharte Jungs"Dienstag, 21. Januar:20.15 Uhr: "25 km/h"22.10 Uhr: "Der Vorname"Mittwoch, 22. Januar:20.15 Uhr: "Der Junge muss an die frische Luft"21.55 Uhr: "Schwere Jungs"Donnerstag, 23. Januar:20.15 Uhr: "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken"22.25 Uhr: "So viel Zeit"Freitag, 24. Januar:20.15 Uhr: "Rate your Date"22.05 Uhr: "Er ist wieder da"Samstag, 25. Januar:20.15 Uhr: "Männerhort"21.55 Uhr: "Männersache"Sonntag, 26. Januar:20.15 Uhr: "Die Goldfische"22.05 Uhr: "Kalte Füße"Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.