"Sky Cinema Sci-Fi HD": Sky zeigt Science-Fiction-Hits rund um die Uhr auf einem eigenen Sender (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up Sender "Sky Cinema Sci-Fi HD" von 27. Juli bis 5. August- Exklusive TV-Premiere des Blockbusters "Blade Runner 2049" mitHarrison Ford und Ryan Gosling am 29. Juli auf "Sky CinemaSci-Fi HD"- 28 weitere Science-Fictions-Hits wie Ridley Scotts Kultfilm"Blade Runner", "Star Wars: Rogue One", "Guardians of the GalaxyVol. 2", "Arrival", "Passengers", "Life" und "Elysium"- Mit dem neuen Sky Q "Blade Runner 2049" auch in Ultra HDQualität- Viele Hits auch On Demand und über Sky Go und denStreaming-Dienst Sky Ticket abrufbar- Einfacher, besser und mit vielen neuen innovativen Produkten undServices: Das neue SkyUnterföhring, 20. Juni 2018 - Sky bringt die Zukunft nach Hause.Von 27. Juli bis 5. August zeigt der Pop-up-Channel "Sky CinemaSci-Fi HD" rund dreißig Filmhits, die allesamt spektakuläreZukunftsvisionen entwerfen. Am 29. Juli steht die TV-Premiere vonDenis Villeneuves zweifach oscarprämiertem "Blade Runner 2049" aufdem Programm. Die Fortsetzung des Kult-Hits "Blade Runner" von RidleyScott, der ebenfalls gezeigt wird, läuft als exklusive deutscheErstausstrahlung auf Sky Cinema Sci-Fi HD und wird über Sky Q auch inUltra HD Qualität angeboten.Die Blade RunnerRidley Scotts "Blade Runner" aus dem Jahr 1982 gilt als einer derwegweisendsten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. In seiner Verfilmung vonPhilip K. Dicks Roman "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?"schickte Scott Harrison Ford als Rick Deckard auf die düstere Jagdnach Replikanten und erschuf dank neuartigem visuellem Design undsphärischer Musik von Vangelis eine einzigartige Welt der Zukunft.Eine Fortsetzung dieses Meilensteins schien lange Jahre undenkbar.Unter der Mitwirkung von Produzent Ridley Scott gelang DenisVilleneuve ("Arrival") das Unmögliche. In "Blade Runner 2049"kreierte er ein stimmungsvolles Los Angeles des Jahres 2049 und ließRyan Gosling als Officer K im Kampf mit älteren Replikanten-Modellenauf ein essentielles Geheimnis stoßen. Harrison Ford in seinerKult-Rolle als ehemaliger Blade Runner und oscarprämierte Bilder undvisuelle Effekte machen "Blade Runner 2049" zu einem neuenMeisterwerk. Am 29. Juli läuft der Film als deutsche TV-Premiere auf"Sky Cinema Sci-Fi HD". Der originale "Blade Runner" wird auf "SkyCinema Sci-Fi" im Director's Cut zu sehen sein.Vielfältige Sci-Fi-Szenarien bieten die weiteren Hits von "SkyCinema Sci-Fi HD". In "Passengers" kämpfen Chris Pratt und JenniferLawrence in einem einsamen Raumschiff ums Überleben. Jake Gyllenhaalund Ryan Reynolds stoßen in "Life" ebenfalls auf eine große Gefahr imAll. Starke Postapokalypse-Action liefern die Thriller "The Book ofEli" mit Denzel Washington als Einzelkämpfer und "Snowpiercer" mitChris Evans und Tilda Swinton in einem Zug mit den letztenÜberlebenden einer Endzeitkatastrophe. In gefährlichen Zukunftsweltenmüssen Matt Damon in "Elysium" und Justin Timberlake und AmandaSeyfried in "In Time - Deine Zeit läuft ab" bestehen. TopComic-Verfilmungen: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" mit Chris Prattund Zoe Saldana als Chaos-Weltraumhelden und "Valerian - Die Stadtder tausend Planeten" mit Cara Delevingne und Dane DeHaan.Mit "Terminator 3 - Rebellion der Maschinen" und "Terminator - DieErlösung" zeigt "Sky Cinema Sci-Fi HD" auch zwei Hits der legendärenKampfmaschinen-Reihe. Superstar Vin Diesel muss in seiner Paraderolleals Weltraumverbrecher Riddick in "Pitch Black - Planet derFinsternis" und "Riddick - Chroniken eines Kriegers" die Galaxisretten. Und auch "Rogue One: A Star Wars Story" ist mit dabei, dermega erfolgreiche erste Anthology-Hit der legendären Sci-Fi-Reihe.Erstmals im deutschen Fernsehen zeigt Sky die HBO-Neuverfilmung desKlassikers "Fahrenheit 451" mit Michael B. Jordan, der alsBücherverbrenner an seiner Arbeit zweifelt."Sky Cinema Sci-Fi HD" läuft von 27. Juli. bis 5. August undersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits. Über Sky Q kann dieTV-Premiere "Blade Runner 2049" auch in brillanter Ultra HD-Auflösungangesehen werden. Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss derHits von "Sky Cinema Sci-Fi HD" noch komfortabler: Dank Multiscreenund Continue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnenund nahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einemanderen Raum weitersehen. Über Sky Go und den Streaming-Dienst SkyTicket sind die meisten Hits ebenfalls abrufbar.Das neue SkyDas neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequentdie Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue undverbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachereund übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung einesKundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowieexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyCinemaDEwww.instagram.de/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell