"Sky Cinema Monster HD": Sky widmet vielen legendären Film-Monstern einen eigenen Sender (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema Monster HD" von 27. Mai bis 2. Juni- Zum Kinostart von "Godzilla 2" zeigt Sky zahlreicheMonster-Filme wie Roland Emmerichs "Godzilla"-Erfolg auf "SkyCinema Monster HD" rund um die Uhr- Insgesamt 29 Monster-Hits von "King Kong und die weiße Frau"über die "Men in Black"-Trilogie und die komplette "Blade"-Sagabis zu neuesten Blockbustern wie "Pacific Rim: Uprising","Rampage - Big Meets Bigger" und "Meg"- Viele Hits mit dem monatliche kündbaren Streamingdienst SkyTicket12. April 2019 - Groß, größer, "Sky Cinema Monster HD"! EineWoche lang präsentiert der Pop-up-Sender von 27. Mai bis 2. Juni diegrößten und erfolgreichsten Filmmonster aller Zeiten. Rund um denKinostart von "Godzilla 2" am 30. Juni gibt es ganz große Action etwamit Roland Emmerichs Hit "Godzilla", mit Will Smith in seinen drei"Men in Black"-Hits, mit Wesley Snipes als Vampirjäger in den"Blade"-Krachern, mit Jason Statham im Kampf gegen einen Mörder-Haiin "Meg" und Dwayne Johnson im Angesicht von gewalttätigenRiesen-Tieren in "Rampage - Big Meets Bigger".Ob Vampire, Werwölfe oder Riesenaffen: Das schaurige Spektakel aufder großen Leinwand gehört zum erfolgreichsten Genre derFilmgeschichte. Auf dem Pop-up-Sender "Sky Cinema Monster HD" gebensich nun eine Woche lang berühmte Grusel-Viecher die Klinke in diePfote. Blutgierige Vampire treiben in "From Dusk Till Dawn (Uncut)"genauso ihr Unwesen, wie in "Blade (Uncut)", "Blade II" und "Blade:Trinity", wo sich Wesley Snipes ihrer annimmt. In drei Hits der"Underworld"-Reihe kämpft Kate Beckinsale dagegen als Vampir-Amazonegegen finstere Werwölfe."King Kong und die weiße Frau" aus den 30er-Jahren sowie "Panik umKing Kong" von 1949 gehören zu den frühen King Kong Hits. Aktuellkämpft dagegen Mega-Star Dwayne Johnson in "Rampage - Big MeetsBigger" gegen einen Mega-Albino-Affen und weiteres Mega-Getier -exklusiv auf Sky. Monströse Riesen-Echsen machen in Roland Emmerichs"Godzilla" und auch dem neuen "Pacific Rim: Uprising" als mächtigeAlien-Versionen die Erde platt. Mit hinterhältigen Aliens bekommt esauch Will Smith in seiner Kultrolle in den drei "Men in Black"-Hitszu tun. Dagegen muss sich Jason Statham in "Meg" mit einer lästigenMeeres-Gefahr herumärgern - einem eigentlich ausgestorben geglaubtenSuperhai! Und dieser sogenannte Megalodon ist äußerst gefräßig. AuchWale gehören zu seinem Futter."Sky Cinema Monster HD" läuft von 27. Mai bis 2. Juni und ersetztin dieser Zeit Sky Cinema Hits. Viele der Hits sind mit dem monatlichkündbaren Streamingdienst Sky Ticket ebenfalls abrufbar.