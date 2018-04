"Sky Cinema Luc Besson HD": Sky feiert den französischen Kino-Visionär ab diesem Freitag mit einem eigenen Sender (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up Sender "Sky Cinema Luc Besson HD" zeigt von 4. bis 13.Mai 16 Hits von Luc Besson rund um die Uhr- "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" als exklusivedeutsche TV-Premiere am 6. Mai auf "Sky Cinema Luc Besson HD"- Von Luc Bessons ersten Meisterwerken "Subway", "Im Rausch derTiefe", "Nikita", "Leon - Der Profi" und "Das fünfte Element"bis zu den von ihm geschriebenen und produzierten Blockbusternwie den ersten drei "Taxi"-Actionfilmen und "96 Hours - Taken 2"- Viele Hits von "Sky Cinema Luc Besson HD" auch räumlich undzeitlich flexibel auf Sky Go, Sky On Demand und StreamingdienstSky Ticket abrufbar30. April 2018 - Vive le cinéma! Sky feiert den großenfranzösischen Filmemacher Luc Besson mit einem eigenen Sender: "SkyCinema Luc Besson HD". Dort laufen 16 Besson-Hits rund um die Uhr.Neben seinen Kultfilmen "Subway", "Im Rausch der Tiefe", "Nikita","Leon - Der Profi" und "Das fünfte Element" stehen auch die erstendrei Teile der erfolgreichen "Taxi"-Action-Comedy-Reihe und derKracher "96 Hours - Taken 2" auf dem Programm. Am 6. Mai feiert LucBessons neuer Sci-Fi-Blockbuster "Valerian - Die Stadt der tausendPlaneten", der teuerste europäische Film aller Zeiten, auf "SkyCinema Luc Besson HD" seine exklusive TV-Premiere.Luc Besson wurde 1959 in einer Tauchlehrer-Familie geboren undschrieb bereits als Teenager das Drehbuch für "Im Rausch der Tiefe".Als er den Film schließlich 1988 verwirklichte, gelang ihm ein Mixaus fantastischen Unterwasseraufnahmen und großer Spannung. "ImRausch der Tiefe" entwickelte sich schnell zum echten Kult-Film.Schon zuvor hatte er mit dem stürmischen Gangsterfilm "Subway" (1985)ein erstes filmisches Ausrufezeichen gesetzt. VibrierendeHochspannung und ein Rausch an Bildern machten auch danach seineWerke zu Ausnahmeerscheinungen des europäischen Kinos: "Nikita"(1990) inszenierte er als visuell überwältigende Action-Ballade. In"Leon - Der Profi" (1994) setzte er Jean Reno als Auftragskiller mitErziehungsmission ein Coolness-Denkmal. Mit "Das fünfte Element"(1997), mit internationalen Stars wie Bruce Willis und Milla Jovovichund dem damaligen europäischen Rekordbudget von 90 Millionen Dollargedreht, erschuf Besson auch im Sci-Fi-Genre einen absolutenMeilenstein.Ein visuelles Fest der SuperlativeSchon in den 90er-Jahren kam Luc Besson die Idee, seinenLieblingscomic "Valerian" zu verfilmen. Aber erst zwanzig Jahrespäter ermöglichte es ihm die Effekte-Technik, seinen Traum zuerfüllen: Mit 180 Millionen Dollar schraubte er dabei das Budget füreinen europäischen Film in neue Rekordhöhen. Damit kreierte Bessonschillernde, fremde Welten eines 28. Jahrhunderts. "Valerian - DieStadt der tausend Planeten" ist ein visuelles Sci-Fi-Fest derSuperlative: Als in Alpha, einer von vielen verschiedenen Speciesfriedlich bewohnten Weltraumstadt, Agent Valerians Kollegin entführtwird, beginnt eine rasante Jagd. Clive Owen, Ethan Hawke und CaraDelevingne glänzen neben Hauptdarsteller Dane DeHaan in diesemgigantischen Space-Spektakel, das am 6. Mai auf "Sky Cinema LucBesson HD" seine TV-Premiere feiern wird.Mit der wunderbaren in schwarz-weiß gefilmten Komödie "Angel-A",den beiden Animations-Erfolgen "Arthur und die Minimoys" und "Arthurund die Minimoys 2" und der Mafia-Komödie "Malavita" laufen weitereHits auf "Sky Cinema Luc Besson HD", bei denen Besson neben demDrehbuch auch für die Regie verantwortlich zeichnete. Auch dieseerfolgreichen Blockbuster, geschrieben und produziert vonKino-Visionär Besson werden gezeigt: die Comedyaction-Filme "Taxi",Taxi Taxi" und "Taxi 3", "Die purpurnen Flüsse 2", "Transporter - TheMission" mit Jason Statham und "96 Hours - Taken 2" mit Liam Neeson."Sky Cinema Luc Besson HD" ersetzt von 4. bis 13. Mai Sky CinemaHits. "Im Rausch der Tiefe" gibt's in der langen Extended Version und"Leon - Der Profi" im berühmten Director's Cut. Diese und vieleweitere Hits von "Sky Cinema Luc Besson HD" sind auch zeitlich undräumlich flexibel auf Sky Go, Sky On Demand und auf demStreamingdienst Sky Ticket abrufbar.Die Hits von "Sky Cinema Luc Besson HD":Freitag, 4. Mai:20:15 Uhr: "Im Rausch der Tiefe (Special Edition)23:00 Uhr: "Nikita"Samstag, 5. Mai:20:15 Uhr: "Leon - Der Profi - Director's Cut"22:30 Uhr: "Das fünfte Element"Sonntag, 6. Mai:20:15 Uhr: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"22:30 Uhr: "Kinopolis Spezial: Interview Luc Besson"Montag, 7. Mai:20:15 Uhr: "96 Hours - Taken 2 (Extended Cut)"21:55 Uhr: "Malavity - The Family"Dienstag, 8. Mai:20:15 Uhr: "Nikita"22:15 Uhr: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"Mittwoch, 9. Mai:20:15 Uhr: "Im Rausch der Tiefe (Special Edition)"23:00 Uhr: "Angel-A"Donnerstag, 10. Mai:20:15 Uhr: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"22:35 Uhr: "Das fünfte Element"Freitag, 11. Mai:20:15 Uhr: "Leon - Der Profi - Director's Cut"22:30 Uhr: "Die purpurnen Flüsse 2"Samstag, 12. Mai:20:15 Uhr: "Transporter - The Mission (Extended Director's Cut)"21:50 Uhr: "96 Hours - Taken 2 (Extended Cut)"Sonntag, 13. Mai:20:15 Uhr: "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"22:30 Uhr: "Kinopolis Spezial: Interview Luc Besson"Mehr Infos: www.sky.de/lucbessonÜber Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. 