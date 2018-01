"Sky Cinema Fast & Furious HD": Das schnellste Franchise der Welt auf einem eigenen Sender ab 8. Januar auf Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Erstmals in der deutschen TV-Geschichte: Pop-up-Sender zeigtalle acht Filme des "Fast & Furious" Franchise- Ab nächsten Montag, den 8. Januar, zwei Wochen langununterbrochen und in bester Bildqualität- "Fast & Furious 8" als deutsche TV-Premiere am 14. Januar auf"Sky Cinema Fast & Furious HD"- Das gesamte Hit-Franchise ebenfalls auf Abruf über denOnline-Streaming-Dienst Sky Ticket sowie auf Sky On Demand undSky Go"Fasten your seatbelts": So rasant ist Sky noch nie ins neue Jahrgestartet und nimmt mit seinem neuesten Pop-up-Channel seineZuschauer mit zu den Anfängen des schnellsten Franchise der Welt.Am nächsten Montag, den 8. Januar, startet "Sky Cinema Fast &Furious HD" mit Highspeed ein und zeigt zwei Wochen lang alle acht"Fast & Furious" Filme - ein Novum in der deutschsprachigenFernsehgeschichte. Höhepunkt ist die deutsche Erstausstrahlung von"Fast & Furious 8" am Sonntag, den 14. Januar, um 20.15 Uhr. MitStart von "Sky Cinema Fast & Furious HD" sind die ersten sieben Filmeebenfalls auf dem Online-Streaming Sky Ticket wie auch auf Sky Go undSky On Demand verfügbar. Mit dem neuesten Film ist das Franchise dannam 14. Januar komplettiert auf Abruf verfügbar.Sky Deutschland Senior Vice President Programming & Planning,Peter Schulz: "Dramatische Szenen, nervenaufreibende Unterhaltung undbenzingetränkte Action, das macht das 'Fast & Furious' Franchise aus.Anlässlich der TV-Premiere von Teil 8 widmet Sky der Reihe erstmalseinen eigenen temporären Sender und unterstreicht damit auf ein Neuesseine Positionierung als erste Adresse für außergewöhnlicheProgramm-Events mit Blockbuster-Feeling.""Sky Cinema Fast & Furious HD" startet nächsten Montag, den 8.Januar, und läuft bis einschließlich 21. Januar. Es ersetzt in dieserZeit Sky Cinema Hits HD.Programmhighlights "Sky Cinema Fast & Furious HD":Filme:Montag, 8. Januar, um 20:15 Uhr: "The Fast And The Furious"Dienstag, 9 Januar, um 20:15 Uhr: "2 Fast 2 Furious"Mittwoch 10. Januar, um 20:15 Uhr: "The Fast and The Furious:Tokyo Drift"Donnerstag, 11. Januar, um 20:15 Uhr: "Fast & Furious - NeuesModell. Originalteile."Freitag, 12. Januar, um 20:15 Uhr: "Fast & Furious Five"Samstag, 13. Januar, ab 20:20 Uhr: "Fast & Furious 6" und "Fast &Furious 7"Sonntag, 14. Januar, um 20:15 Uhr: "Fast & Furious 8"Features:Montag, 8. Januar, um 19:45 Uhr: "Fast & Furious 7 - TV Special(OV)"Freitag, 12. Januar, um 22:20 Uhr: "Featurette Fast & Furious 6 -We Own It"Sonntag, 14. Januar, um 22:25 Uhr: "Making of... Fast & Furious 8"Freitag, 19. Januar, um 22:20 Uhr: "Featurette Fast & Furious 6 -Sie haben einen Panzer"Samstag, 20. Januar, um 00:45 Uhr: "Fast & Furious 8 - TV Special(OV)"Sonntag, 21. Januar, um 22:25 Uhr: "Featurette Fast & Furious 8 -Behind the Scenes"Mehr Informationen: www.sky.de/fastandfuriousÜber Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Jennifer HahnDirector, Publicity & CommunicationsNBCUniversal International DistributionTel: +1 818.777.4989 PHjennifer.hahn@nbcuni.comThomas SchöffnerSky Deutschland External CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.com/SkyCinemaDEKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell