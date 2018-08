"Sky Cinema Family Adventure HD": Atemlose Familien-Hits zur TV-Premiere von "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema Family Adventure HD" startet diesenFreitag und läuft von 17. bis 26. August- Exklusive TV-Premiere des Blockbusters "Jumanji: Willkommen imDschungel" mit Dwayne Johnson an diesem Sonntag, den 19. August,auf "Sky Cinema Family Adventure HD"- 24 weitere Familien-Hits wie der Kultfilm "Jumanji" mit RobinWilliams, Steven Spielbergs "BFG - Big Friendly Giant" und"Charlie und die Schokoladenfabrik"- Mit dem neuen Sky Q "Jumanji - Willkommen im Dschungel" auch inUltra HD Qualität- Viele der Familien-Hits auch mit dem monatlich kündbarenStreamingdienst Sky Ticket abrufbarUnterföhring, 14. August 2018 - Abenteuer für die ganze Familie!Von 17. bis 26. August ruft Sky den Pop-up Sender "Sky Cinema FamilyAdventure HD" ins Leben, mit den besten Filme für Jung und Alt rundum die Uhr. Der supererfolgreiche Kino-Hit "Jumanji: Willkommen imDschungel" mit Dwayne Johnson läuft dabei am 19. August als exklusiveTV-Premiere erstmals im deutschen Fernsehen. Über Sky Q ist er auchin Ultra HD Qualität abrufbar, genauso wie mit dem monatlichkündbaren Streamingdienst Sky Ticket.Mitten im AbenteuerSchon 1995 sorgte die erste Verfilmung von Chris Van AllsburgsKinderbuch "Jumanji" für großen Erfolg an den Kinokassen. Zwei Waisen(u.a. Kirsten Dunst) werden in die Welt eines magischenWildnis-Brettspiels hineingezogen. Und müssen gemeinsam mit RobinWilliams als einst selbst im Dschungel Eingeschlossener gegen Hordenvon wilden Tieren bestehen. Die Neuauflage "Jumanji: Willkommen imDschungel" modernisiert nun den Buchklassiker. Regisseur Jake Kasdan("Bad Teacher") lässt ein paar Jugendliche beim Nachsitzen eine alteGamekonsole entdecken. Diese versetzt sie in eine echteDschungelwelt, wo sie in ihre Spielfiguren verwandelt werden undunglaubliche Abenteuer bestehen müssen. Die Hit-Komödie mit denComedy-Superstars Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black und KevinHeart kommt am 19. August um 20:15 Uhr zum ersten Mal im deutschenFernsehen auf "Sky Cinema Family Adventure HD". Direkt davor läuft um18:30 Uhr "Jumanji" mit Robin Williams.Comedy-As Robin Williams muss auch bei anderen Blockbustern auf"Sky Cinema Family Adventures HD" witzige Abenteuer bestehen: In"Nachts im Museum" brilliert er als Theodore Roosevelt und in "Hook"als erwachsener Pan. Herausragende Filmversionen bekannterJugendbücher gehören ebenfalls zum starken Line-up: Etwa die beidenRoald Dahl Verfilmungen "Charlie und die Schokoladenfabrik" und "BFG- Big Friendly Giant", sowie J.K. Rowlings "Phantastische Tierwesenund wo sie zu finden sind" und "Tintenherz" nach dem Bestseller vonCornelia Funke. Spannende Unterhaltung bietet außerdem "Chroniken derUnterwelt - City of Bones" und Luc Besson entführt mit seinen beiden"Arthur und die Minimoys"-Hits in eine fantastische Welt. Und auchabsolute Jugendfilmklassiker wie "Stand By Me" und "Kevin allein zuHause" zählen zum Programm von "Sky Cinema Family Adventure HD"."Sky Cinema Family Adventure HD" läuft von 17. bis 26. August undersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Family. Über Sky Q kann dieTV-Premiere "Jumanji - Willkommen im Dschungel" auch in brillanterUltra HD-Auflösung angesehen werden. Die neuen Features von Sky Qmachen den Genuss der Hits von "Sky Cinema Family Adventure HD" nochkomfortabler: Dank Multiscreen und Continue Watching kann man dieFilme auf dem Receiver beginnen und nahtlos auf einem mobilen Deviceoder einem Fernseher in einem anderen Raum weitersehen. Mit demStreamingdienst Sky Ticket sind die meisten Hits ebenfalls abrufbar.Die Highlights von "Sky Cinema Family Adventure HD":Freitag, 17. August18.20 Uhr: "Charlie und die Schokoladenfabrik"20.15 Uhr: "Nachts im Museum"Samstag, 18. August18.00 Uhr: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"20.15 Uhr: "Jumanji"Sonntag, 19. August18.30 Uhr: "Jumanji"20.15 Uhr: "Jumanji: Willkommen im Dschungel"Montag, 20. August18.40 Uhr: "Die Abenteuer von Shark Boy und Lava Girl"20.15 Uhr: "Die Abenteuer von Tim und Struppi"Dienstag, 21. August18.50 Uhr: "Spy Kids - Mission 3D"20:15 Uhr: "Hook"Mittwoch, 22. August18.25 Uhr: "Nachts im Museum"20.15 Uhr: "Jumanji: Willkommen im Dschungel"Donnerstag, 23. August18.50 Uhr: "Cats & Dogs: Die Rache der Kitty Kahlohr"20.15 Uhr: "Mr. Magoriums Wunderladen"Freitag, 24. August18.15 Uhr: "BFG - Sophie & der Riese"20.15 Uhr: "Tintenherz"Samstag, 25. August18.35 Uhr: "Mara und der Feuerbringer"20.15 Uhr: "Chroniken der Unterwelt - City of Bones"Sonntag, 26. August18.25 Uhr: "Die Karte meiner Träume"20.15 Uhr: "Charlie und die Schokoladenfabrik"Mehr Infos: www.sky.de/familyadventure Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).