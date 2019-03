"Sky Cinema Comic-Helden HD": Zur TV-Premiere von "Deadpool 2" lässt Sky am Freitag die Superhelden los (FOTO)

Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -- Pop-up-Sender "Sky Cinema Comic-Helden HD" von 8. bis 17. März- Exklusive TV-Premiere des Kinohits "Deadpool 2" mit RyanReynolds als schräger Rächer am 15. März auf "Sky CinemaComic-Helden HD"- 27 weitere Comic-Verfilmungen wie "Avengers: Infinity War",Christopher Nolans "The Dark Knight"-Trilogie, "Justice League","Spider-Man: Homecoming", "Wonder Woman" und "Black Panther"- Die komplette "Blade"-Trilogie mit Wesley Snipes in seinerKultrolle als Vampirjäger mit dem ersten "Blade"-Hit erstmalsungeschnitten im deutschen Fernsehen- Mit Sky Q "Deadpool 2" auch in Ultra HD Qualität- Alle Hits mit dem monatliche kündbaren Streamingdienst SkyTicket6. März 2019 - Deadpool, der zynische Rächer im rotenSpandex-Dress ist zurück! Und mit ihm viele weitere Comic-Stars dergroßen Leinwand. Von 8. bis 17. März zeigt Sky auf dem Pop-up-Channel"Sky Cinema Comic-Helden HD" etwa 30 Comic-Verfilmungen rund um dieUhr. Mit dabei: Viele "Batman"-Hits der letzten dreißig Jahre sowiedie Gipfeltreffen "Justice League" und "Avengers: Infinity War".Außerdem gibt's den Kulthit "Blade" erstmals in der Uncut-Version imdeutschen Fernsehen. "Deadpool 2" feiert am 15. März seine exklusiveTV-Premiere auf "Sky Cinema Comic-Helden HD". Alle Filme sind auchmit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.Unanständiger geht's nicht! Seit seinem ersten Leinwandauftritthat Ryan Reynolds' Deadpool die Superhelden-Landschaft gehörigdurcheinander gewirbelt: als rüpelhafter Mutant, der mit vielzynischem Humor seine Umwelt traktiert. In "Deadpool 2" bekommt er esmit dem zeitreisenden Fiesling Cable zu tun, genial verkörpert vonJosh Brolin. Deadpools Lösung für die Gefahr: "Wir gründen `neverkackte Superdupergruppe"! Mit über 2 Millionen Kinozuschauerngehört "Deadpool 2" zu den erfolgreichsten Filmen 2018 inDeutschland. Am 15. März ist der Hit als exklusive TV-Premiere auf"Sky Cinema Comic-Helden HD" zu sehen.Ein besonderes Highlight für alle Comic-Fans bietet "Sky CinemaComic-Helden HD" mit der "Blade"-Trilogie. Die Bundesprüfstelle fürjugendgefährdende Medien hat die Uncut-Version von "Blade" vom Indexgenommen. Somit kann diese deutlich längere Kinofassung nun imFernsehen mit FSK 18 ausgestrahlt werden. 9 Minuten mehr coole Actionmit Wesley Snipes als Daywalker auf einem blutigen Rachetrip. Dankder Sky Jugendschutz-PIN schon um 20.15 Uhr. Am 8. März zeigt "SkyCinema Comic-Helden HD" den Film nun erstmals in der ungekürztenFassung. Und natürlich gibt's ihn auch auf Abruf.In Hollywood gelten sie seit Jahrzehnten als perfekte Grundlagefür actionreiche Megablockbuster: Comic-Helden wie Batman, Supermanund Spider-Man. Aber auch düstere Neo-Noir-Comics wie "Sin City"wurden sehr erfolgreich für die Leinwand adaptiert. Auf "Sky CinemaComic-Helden HD" laufen nun "Sin City" und "Sin City 2: A Dame toKill For" genauso wie die Batman-Hits "Batman" und "Batmans Rückkehr"von Tim Burton, sowie "Batman Forever", "Batman & Robin" undChristopher Nolans meisterhafte Trilogie "Batman Begins", "The DarkKnight" und "The Dark Knight Rises". Die neuesten DC-Blockbuster"Wonder Woman", mit der wunderbaren Gal Gadot als weiblicher Heldin,und "Justice League" sind ebenfalls dabei.Auch die aktuellen Marvel-Hits gehören zum Aufgebot von "SkyCinema Comic-Helden HD": Etwa der letzte "Spider-Man: Homecoming" undviele seiner Vorgänger. Außerdem der Mega-Hit "Avengers: InfinityWar", in dem erstmals Iron Man & Co. mit den Guardians of the Galaxyzusammen kommen. Und der außergewöhnliche "Black Panther", der indiesem Jahr als erster Superhelden-Blockbuster überhaupt für denOscar als "Bester Film" nominiert war und drei Oscars gewinnenkonnte.Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland:"Comic-Helden-Verfilmungen sind ein Dauerbrenner, daher bündeln wirsie nach dem Erfolg im vergangenen Jahr erneut auf einem Sender: 'SkyCinema Comic-Helden HD'. Diesmal neu dabei sind die beiden Perlen'Deadpool 2' und die 'Blade'-Trilogie. Ich freue mich sehr, dass wirunseren Kunden den ersten Teil der Trilogie erstmals in derungeschnittenen Fassung anbieten können"."Sky Cinema Comic-Helden HD" läuft von 8. bis 17. März und ersetztin dieser Zeit Sky Cinema Hits. "Deadpool 2" gibt es auch inbrillantem UHD. Mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst SkyTicket sind die 28 Hits ebenfalls abrufbar. Die Highlights von "SkyCinema Comic-Helden HD":Freitag, 8 März:20.15 Uhr: "Blade (Uncut)"22. 15 Uhr: "Blade II"Samstag, 9. März:20.15 Uhr: "Blade II"22.10 Uhr: "Blade: Trinity"Sonntag, 10. März:20.15 Uhr: "Blade: Trinity"22.10 Uhr: "Black Panther"Montag, 11. März:20:15 Uhr: "Wonder Woman"22.40 Uhr: "Justice League"Dienstag, 12. März:20.15 Uhr: "Batman"22.20 Uhr: "Batmans Rückkehr"Mittwoch, 13. März:20.15 Uhr: "Batman Forever"22.15 Uhr: "Batman & Robin"Donnerstag, 14. März:20.15 Uhr: "The Dark Knight"22.45 Uhr: "The Dark Knight Rises"Freitag, 15. März:20.15 Uhr: "Deadpool 2"22.15 Uhr: "Superman Returns"Samstag, 16. März:20.15 Uhr: "Avengers: Infinity War"22.45 Uhr: "Sin City"Sonntag, 17. März:20.15 Uhr: "Spider-Man: Homecoming"22.30 Uhr: "Thor: Tag der Entscheidung"Mehr Infos: www.sky.de/comic-heldenÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. 