"Sky Cinema Bourne HD" im Mai nur auf Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Alle "Bourne" Filme auf einem Sender ab 19. Mai ohneWerbeunterbrechung und in brillantem HD- "Jason Bourne" in exklusiver Erstausstrahlung am 21. Mai auf"Sky Cinema Bourne HD"- Erstmals im deutschen TV: zehntägiger Pop-up Channel zeigt alleFilme des "Bourne" Franchise von Universal Pictures- Hit-Franchise auch auf Abruf auf Sky Go, Sky On Demand und SkyTicketUnterföhring, 29. März 2017 - Rund um den Vatertag feiert Sky eineder erfolgreichsten Filmreihen unseres Jahrhunderts, das "Bourne"Franchise, mit einem eigenen Pop-up Sender."Sky Cinema Bourne HD" präsentiert ab 19. Mai alle fünf Filme desauf Robert Ludlums "Bourne" Bestsellertrilogie basierendenHit-Franchise ohne Werbeunterbrechung und in brillantem HD inDeutschland und Österreich. Als Höhepunkt von "Sky Cinema Bourne HD"geht am 21. Mai um 20:15 Uhr der neueste Film, "Jason Bourne" inexklusiver Erstausstrahlung an den Start. Alle "Bourne" Filme sindzudem auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zeitlich und räumlichflexibel auf Abruf verfügbar.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei SkyDeutschland: "Wir sind begeistert das gesamte "Bourne" Franchise inForm von Sky Cinema Bourne HD, unserem neuesten Pop-up Channels,präsentieren zu können. Matt Damon in seiner Kultrolle des JasonBourne ist ein fantastisches Event für unsere Zuschauer. Zehn TageSpionage-Action und Thrill - rund um die Uhr auf Sky Cinema Bourne HDund natürlich auch auf Abruf."Belinda Menendez, President bei NBCUniversal InternationalDistribution & Networks: "Die `Bourne´ Filme begeistern seit Jahrenihre Zuschauer mit non-stop Action und Hochspannung. Wir freuen unsdeswegen ganz besonders darauf zusammen mit Sky Deutschland einenSondersender zu starten, der diesem Hit-Franchise gewidmet ist."Der Pop-up-Channel "Sky Cinema Bourne HD" wird bis einschließlich28. Mai den Sender Sky Hits ersetzen.Programmhighlights "Sky Cinema Bourne HD": Freitag, 19. Mai um20:15 Uhr: "Die Bourne Identität" (2002) und "Die BourneVerschwörung" (2004) Samstag, 20. Mai um 20:15 Uhr: "Das BourneUltimatum" (2007) und "Das Bourne Vermächtnis" (2012) Sonntag, 21.Mai um 20:15 Uhr: "Jason Bourne" (2016) als TV-PremiereÜber Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Shoshannah PeterConsumer CommunicationsTel: 089/9958 6339Shoshannah.Peter@sky.deJennifer HahnDirector, Publicity & CommunicationsNBCUniversal International DistributionTel: +1 818.777.4989Jennifer.Hahn@nbcuni.comKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell