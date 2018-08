"Sky Cinema Alien vs. Predator HD": Alle Filme der legendären Monsterreihen ab Montag komplett auf einem eigenen Sender (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Pop-up Sender "Sky Cinema Alien vs. Predator HD" zeigt von 3.bis 16. September alle elf Filme mit den beiden berühmtenFilmmonstern rund um die Uhr- Zum deutschen Kinostart des neuen Blockbusters "Predator -Upgrade" am 13. September- Mit dabei sind alle sechs Filme der "Alien"-Reihe von "Alien"bis "Alien: Covenant", die drei "Predator"-Hits, sowie diebeiden Crossover-Kracher "Alien vs. Predator" und "Aliens vs.Predator 2"- Alle Filme von "Sky Cinema Alien vs. Predator HD" von 3. bis 16.September auch auf Abruf und mit dem Streamingdienst Sky TicketUnterföhring, 30. August 2018 - Großes Treffen derMonster-Giganten bei Sky. Von 3. bis 16. September präsentiert "SkyCinema Alien vs. Predator HD" alle elf Hits mit den beidenKult-Biestern rund um die Uhr. Die sechs Filme der "Alien"-Reihe von"Alien" bis "Alien: Covenant", die drei "Predator"-Hits, sowie diebeiden Crossover-Kracher "Alien vs. Predator" und "Aliens vs.Predator 2" stehen auf dem Programm. Sigourney Weaver und ArnoldSchwarzenegger kämpfen dabei in ihren Kultrollen gegen die Killer ausdem All. Pünktlich zum Kinostart des neuesten Hits "Predator -Upgrade" am 13. September können sich alle Sci-Fi- und Action-Fansauf "Sky Cinema Alien vs. Predator HD" freuen.Zwei Monster machen GeschichteIm Jahr 1979 erblickte Ridley Scotts "Alien" das Licht der Welt.In insgesamt vier epochalen Leinwandabenteuern wurde die von H.R.Giger designte furchteinflößende Kreatur schließlich von SigourneyWeaver als Ellen Ripley gejagt. Scotts "Alien - Das unheimliche Wesenaus einer fremden Welt" (1979), "Aliens - Die Rückkehr" (1986) vonJames Cameron, "Alien 3" (1992) von David Fincher und schließlich"Alien - Die Wiedergeburt" (1997) von Jean-Pierre Jeunet waren alleMeilensteine des Sci-Fi-Kinos. Ridley Scott erweckte schließlich mit"Prometheus - Dunkle Zeichen" (2012) die "Alien"-Saga zu neuem Leben.Und auch mit seinem neuesten Hit "Alien: Covenant" (2017) setzte erdie Tradition auf sehenswerte Weise fort, in dem er KatherineWaterston, Danny McBride und Michael Fassbender in einem scheinbarunberührten Paradies einen tödlichen Überlebenskampf austragen ließ.1987 schickte Regisseur John McTiernan den außerirdischen"Predator" erstmals auf die Erde. Und niemand geringeres als ArnoldSchwarzenegger stellte sich dem gefährlichen Jäger als Anführer einerUS-Spezialeinheit im mittelamerikanischen Dschungel entgegen. DerSci-Fi-Kracher "Predator" eroberte nicht nur die Kinocharts, sondernwurde mit seiner rauen Action und dem Superstar Schwarzenegger zueinem Kultfilm der 80er Jahre. "Predator 2" (1990) mit Danny Gloverund "Predators" (2010) mit Adrien Brody und Laurence Fishburnebegeisterten dann als actionreichen Fortsetzungen der Saga um dieKreatur mit der Fähigkeit zur schier unsichtbaren Tarnung. In"Predators 2" tauchte im Raumschiff des Predators ein Alien-Schädelauf. Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Wege derbeiden Monster-Legenden auch in einem eigenen Film kreuzen sollten."Alien vs. Predator" (2004) wurde schließlich zum Gipfeltreffen derKinomonster - zu einer Horrorschlacht der Superlative. Im Sequel"Aliens vs. Predator 2" (2007) kämpften die Kult-Kreaturen einen nochbrutalere Kampf - bei uns auf der Erde.Pünktlich zum Kinostart des nächsten Sci-Fi-Abenteuers "Predator -Upgrade" am 13. September bietet "Sky Cinema Alien vs. Predator HD"die einzigartige Möglichkeit, alle Filme mit dem Predator und seinemErzfeind Alien rund um die Uhr auf einem eigenen Sender zu genießen."Sky Cinema Alien vs. Predator HD" läuft von 3. bis 16. September undersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Hits. Die beiden ersten"Alien"-Filme werden jeweils im beliebten "Director's Cut" gezeigt,alle drei "Predator"-Filme in der ungeschnittenen Version.Die neuen Features von Sky Q machen den Genuss der Hits von "SkyCinema Alien vs. Predator HD" noch komfortabler: Dank Multiscreen undContinue Watching kann man die Filme auf dem Receiver beginnen undnahtlos auf einem mobilen Device oder einem Fernseher in einemanderen Raum weitersehen. Auch mit dem monatlich kündbarenStreaming-Dienst Sky Ticket sind alle elf Hits ebenfalls abrufbar.Die Hits von "Sky Cinema Alien vs. Predator HD":Montag, 3. September20.15 Uhr: "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt(Director's Cut)"Dienstag, 4. September20.15 Uhr: "Aliens - Die Rückkehr - Director's Cut"Mittwoch, 5. September20.15 Uhr: "Alien 3"Donnerstag, 6. September20.15 Uhr: "Alien - Die Wiedergeburt"Freitag, 7. September20.15 Uhr: "Predator"Samstag, 8. September20.15 Uhr: "Predator 2"Sonntag, 9. September20.15 Uhr: "Predators"Montag, 10. September20.15 Uhr: "Prometheus - Dunkle Zeichen"Dienstag, 11. September20.15 Uhr: "Alien: Covenant"Mittwoch, 12. September20.15 Uhr: "Alien vs. Predator"Donnerstag, 13. September20.15 Uhr: "Aliens vs. Predator 2"Mehr Infos: www.sky.de/predatorDas neue SkyDas neue Sky stellt mit Sky Q und dem neuen Sky Ticket konsequentdie Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue undverbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachereund übersichtlichere Angebotsstruktur, die Einführung einesKundenbindungsprogramms, neue innovative Partnerschaften sowieexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).