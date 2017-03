Unterföhring (ots) -- Musiktheaterstück "John Malkovich: Just Call Me God" am 30.April 2017 nur auf Sky Arts HD in Deutschland und Österreichsowie auf Sky Go und Sky On Demand- Mit Hollywoodstar John Malkovich, unter der Regie von MichaelSturminger, mit Sophie von Kessel und Musik von J. S. Bach,Richard Wagner und César Franck- Zweite TV-Produktion aus der im Januar 2017 eröffnetenElbphilharmonie HamburgUnterföhring, 6. März 2017 - Sky Arts HD präsentiert dieAufzeichnung der Welturaufführung "Just Call Me God" mitHollywoodstar John Malkovich und unter der Regie von MichaelSturminger aus der Elbphilharmonie Hamburg. Der 24/7 Kunst- undKultursender produziert das brandaktuelle und brisanteMusiktheaterstück fürs Fernsehen und zeigt es am Sonntag, den 30.April, um 20:15 Uhr als exklusive TV-Weltpremiere. "Just Call Me God"sehen Sky Kunden auch auf Sky Go und Sky On Demand."Just Call Me God", das am 8. März vor ausverkauften Rängen imgroßen Saal der Elbphilharmonie Hamburg seine Welturaufführung feiernwird, ist die dritte Gemeinschaftsproduktion des erfolgreichen Teamsaus Michael Sturminger und John Malkovich: In der Weltgeschichtewimmelt es von Herrschern wie Gaddafi und Kim Jong-un, die alsübermenschlich, allmächtig oder gar gottgleich angesehen werden. Wieerreichen sie diese Macht? Warum lässt man sie gewähren? Und wieleichtgläubig und korrumpierbar sind wir selbst?Verstörend und aufwühlend seziert diese außergewöhnlicheProduktion, bei der auch Sophie von Kessel, Ensemblemitglied desResidenztheater München mitwirkt, die Ursachen und Mechanismen vonTyrannei. Dass sich Macht und Herrschaft stets auf die gelungeneInszenierung derselben stützen, erfährt man durch Malkovichseindrückliche Verkörperung des charismatischen Despoten direkt. Dabeitrifft der Hollywoodstar auf ein spektakuläres Gegenüber: Diebrandneue Orgel der Elbphilharmonie. Während der musikalische Leiterund Organist Martin Haselböck dem abdankenden Diktator mit Musik vonJohann Sebastian Bach, Richard Wagner und César Franck antwortet,lotet Franz Danksagmüller die dem Instrument innewohnendenklanglichen Möglichkeiten mithilfe innovativer elektronischerVerfremdungstechniken aus.Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland: "Sky Arts HD ermöglicht seinen Zuschauern exklusivenZugang zu absoluten Highlights der deutschen Kunst- und Kulturszene.Nach Richard Wagners 'Der Ring des Nibelungen´ in Kooperation mit denBayreuther Festspielen letztes Jahr, freuen wir uns sehr, nun dieWelturaufführung "John Malkovichs:Just Call Me God" aus derElbphilharmonie Hamburg präsentieren zu können."Besetzung:John Malkovich Satur Diman Cha, genannt »The Dictator«Sophie von Kessel Caroline Thomas, eine attraktive und erfolgreicheJournalistin in den frühen 40ernErrol Trotman Alexander Vronsky, Leutnant, genannt »Alex«Felix Dennhardt Vincent Schluszman, Fotograf und KameramannJosef Rabitsch Joseph Sokol, SoldatValentin Ledebur Neil Forrester, SoldatFranz Danksagmüller Live-ElektronikAuswahl der Musikwerke:Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 RichardWagner, Der Ritt der Walküren Johann Sebastian Bach, Alle Menschenmüssen sterben BWV 643 Sei gegrüßet,Jesu gütig BWV 768 Toccata C-DurBWV 564 César Franck, Prélude, fugue et variation h-Moll M 30 op. 18Franz Schubert, Andantino aus Sonate A-Dur D 959"Just Call Me God" wird von Tosca Media in Auftrag von Sky Artsproduziert.Sendeinformation:"Just Call Me God", Sky Arts HD Eigenproduktion, am 30. Sendeinformation:"Just Call Me God", Sky Arts HD Eigenproduktion, am 30. April um20:15 Uhr sowie auf Abruf auf Sky Go und Sky On Demand 