SkyWest: Unmöglich!

Der Kurs der Aktie SkyWest stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 55,9 USD. Der Titel wird der Branche "Fluggesellschaften" zugerechnet.SkyWest haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. SkyWest weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,72 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Passenger Transportation") von 2,58 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,85 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Weiterlesen...