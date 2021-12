SkyWest-Aktie: Kooperiert mit Spartan College!

Überblick

Das Spartan College of Aeronautics and Technology und die SkyWest Inc.(NASDAQ:SKYW) Tochtergesellschaft SkyWest Airlines haben einen SkyWest Aviation Maintenance Technician Pathway eingeführt.

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

Diese Partnerschaft bietet einen neuen Weg für angehende Techniker, um ihre Ausbildung zum Wartungstechniker für die kommerzielle Luftfahrt (Airframe and Powerplant, A&P) zu beginnen. Spartan-Studenten, die am Pathway teilnehmen, qualifizieren sich durch diese Partnerschaft für einen Elitezugang zu den Vorteilen von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!