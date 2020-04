SkyGym mit Nele Schenker, Virtuelle Fitnesskurse mit CYBEROBICS und Trainingssessions mit der Münchener Fußballschule: Sky Sport bewegt seine Zuschauer

Unterföhring (ots) -- Täglicher 10-Minuten-Workout mit Nele Schenker auf Sky Sport News, morgens ab 9.30 Uhr - CYBEROBICS: Virtuelle Fitness-Workouts abrufbar auf Sky Q und Sky Go - Münchener Fußballschule: 15-minütiges Trainingsprogramm für Fußballbegeisterte per Abruf auf Sky QUnterföhring, 9. April 2020 - Durch die aktuellen behördlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus verbringen die Menschen in Deutschland aktuell viel Zeit zu Hause. Fitnessstudios bleiben geschlossen und Mannschafts- bzw. Vereinssport ist aktuell nicht möglich. Damit trotzdem die Bewegung nicht zu kurz kommt, hat Sky Sport eine Reihe an Programmen initiiert. Mit den neuen Fitness-Formaten auf Sky können die Zuschauer auch in den eigenen vier Wänden fit bleiben.SkyGym: 10 Minuten gegen die Langeweile zu Hause und für ein besseres WohlbefindenBei "SkyGym" können die Zuschauer täglich mit der Sky Sport News HD Moderatorin Nele Schenker trainieren. Die kompakten 10-Minuten-Workouts werden ohne Equipment oder mit Alltagsgegenständen (Stuhl, Flaschen, Toilettenpapier) durchgeführt, so dass jeder Zuschauer mitmachen kann.Jedes Workout besteht aus zehn Übungen, die 30 Sekunden durchgeführt werden. In der anschließenden 30 sekündigen Pause wird die nächste Übung erklärt und/oder Tipps gegeben.Durchgeführt wird das Training von der ehemaligen Leistungssportlerin Nele Schenker. Sie bereitet sich derzeit auf einen Halbmarathon vor und trainiert mindestens fünfmal die Woche.Das Training läuft täglich ab 9.30 Uhr auf Sky Sport News HD und wird um 16.00 Uhr wiederholt. Zudem sind sämtliche Trainingseinheiten on Demand auf Sky Q, auf skysport.de, in der Sky Sport App, auf dem YouTube Channel von Sky Sport und auf der Facebook Seite von Sky Sport News HD abrufbar.CYBEROBICS: Virtuelle Fitness-Workouts in traumhaften KulissenSky und CYBEROBICS, die neue Generation virtuellen Kurstrainings, haben ihre Kooperation erneuert und verlängern für Sky Kunden nun das Trainingsangebot vom Fitnessstudio nach Hause.CYBEROBICS bietet Sporttreibenden effektive und mitreißende Workouts für jedes Trainingsziel und Fitnesslevel. In den Kategorien Performance, Body Toning, Wellness und Dance motivieren Top-Trainer und motivieren zu neuen Höchstleistungen. Die Workouts finden dabei an traumhaften Locations wie der Küste Hawaiis oder dem Strand von Santa Monica statt. Damit können sich alle Trainierende weltweit unter dem Motto #ITrainAtHome für den Moment eine Auszeit von der Realität nehmen und ihr Training zum Erlebnis machen.Die Fitnessplattform umfasst 120 On Demand-Workouts und über 100 Live Classes pro Woche, die über die Website www.cyberobics.com, über die App - auf allen Devices verfügbar sind. Die LIVE Classes werden in Echtzeit aus dem CYBEROBICS Studio in Berlin gestreamt und sind noch 7 Tage als Recording in der LIVE Collection verfügbar.20 ausgewählte On-Demand-Workouts sind für Sky Abonnenten auf Sky Q und Sky Go abrufbar. Zudem ist eine regelmäßige Ausstrahlung der Workouts auf Sky Sport 2 HD geplant.Fit am Ball: Kooperation mit der Münchener FußballschuleSky bieten auch den fußballbegeisterten jungen Zuschauern in Kooperation mit der Münchener Fußballschule ein attraktives Trainingsprogramm. Jede 15-minütige Folge besteht aus einem Aufwärmprogramm, technischen Übungen und Fitnessübungen. Sämtliche Videos werden in Kürze für Sky Abonnenten On Demand auf Sky Q abrufbar sein.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4568450OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell