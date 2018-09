Unterföhring (ots) -"Ihhhhhhgitt! Hiiiiilfe!" Kreisch-Alarm par excellence bei EvelynBurdecki: Der Reality-Star macht auf "Fort Boyard" Bekanntschaft mitSkorpionen - und bringt vor Schreck die Festungs-Wände zum Wackeln."Das geht nicht...ich kann nicht mehr!", schreit sich auch ThorstenLegat die Seele aus dem Leib. Bringt "Fort Boyard" sogar denselbsternannten "Tough Guy" an seine Grenzen? Wie schlägt sich"Paradiesvogel" Sebastian Fobe? Können auch die Schlagersänger LindaHesse und Eloy de Jong über ihre Grenzen gehen?"Fort Boyard" verlangt den Promis auch in der vierten Runde amMittwoch, 26. September 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 alles ab.Schaffen es die fünf gemeinsam, ihre Ängste zu überwinden und diefranzösische Festung zu erobern? Das Ziel: den Goldschatz aus der gutgehüteten Schatzkammer für den guten Zweck mit nach Hause nehmen.Die vierte Folge "Fort Boyard" mit Thorsten Legat, Sebastian Fobe,Linda Hesse, Evelyn Burdecki und Eloy de Jong am 26. September 2018um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR - Factual &Sports Constanze Wagner Tel. +49 [89] 9507-1125Constanze.Wagner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel.: +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell