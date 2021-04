Skillz Aktie: Trendwechsel!

Die Aktien von Skillz Inc (NYSE:SKLZ) stiegen am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 7,2%.

Was geschah

Am Mittwoch kaufte Cathie Woods ARK Investment Management LLC für den Ark Innovation ETF (NYSE:ARKK) 4.014.903 Skillz-Aktien – im Wert von fast $66,53 Millionen zum Schlusskurs vom Donnerstag. Am selben Tag kaufte Ark auch 1.056.186 Aktien des Unternehmens im Wert von etwa 17,5 Millionen Dollar für den ARK Next ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung