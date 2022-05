Skillshare stärkt internationale Präsenz mit lokalsprachlichen Inhalten und Funktionen in Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch

New York (ots/PRNewswire) -Skillshare, die weltweit größte Online-Community für Kreative, gab heute die Einführung neuer Inhalte und Funktionen in den Sprachen Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch bekannt. Die Lokalisierungsbemühungen sind Teil der Internationalisierungsstrategie von Skillshare und ergänzen die Untertitel in der jeweiligen Landessprache. Dazu gehören auch die Einführung der Navigation auf der Website in der jeweiligen Landessprache, die Beschreibung von Kursen, globale und regionale Zahlungsoptionen sowie eine landesspezifische Preisgestaltung. Heute gibt es Skillshare-Mitglieder in mehr als 150 Ländern, wobei im vergangenen Jahr 60% der neuen Mitglieder von außerhalb der Vereinigten Staaten kamen.Skillshare-Mitglieder auf der ganzen Welt haben jetzt unbegrenzten Zugang zu mehr als 40.000 inspirierenden Kursen mit Untertiteln in Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch, die von Branchenführern und Berufstätigen zu Themen wie Illustration, Design, Fotografie und mehr angeboten werden. Mitglieder auf der ganzen Welt lieben Skillshare, um sich inspirieren zu lassen, neue Fertigkeiten zu erlernen und ihre Talente für Dinge einzusetzen, die ihnen wichtig sind.„Wir sehen eine große Chance, die Leistungsfähigkeit von Skillshare auf ein globales Publikum auszudehnen, und als Unternehmen haben wir unsere Denkweise dahingehend geändert, dass wir uns auf Initiativen und Strategien konzentrieren, die den globalen Nutzer in den Mittelpunkt stellen", sagte Matt Cooper, CEO von Skillshare. „Die Erweiterung von Skillshare für das spanisch-, portugiesisch-, deutsch- und französischsprachige Publikum sowie die Upgrades, die lokalisierte Zahlungsoptionen ermöglichen, sind nur die ersten Schritte zur Globalisierung unserer Plattform. Wir freuen uns darauf, den Nutzern auf der ganzen Welt die Möglichkeiten des kreativen Lernens näher zu bringen."Als Teil des globalen Fokus startet Skillshare auch eine Reihe von Skillshare Original Inhalten in lokalen Sprachen. Die Inhalte werden von den Lehrern Karla Canseco, Amalia Andrade und Alex Tienda auf Spanisch, Gabriel Picolo auf Portugiesisch, Peter Brockhammer auf Deutsch und Stéphane Bourez auf Französisch vorgestellt. Neben der Förderung des kreativen Lernens ist Skillshare einzigartig positioniert, um denjenigen zu helfen, die sich in der 100 Milliarden Dollar schweren Kreativwirtschaft bewegen, indem sie sowohl ihre Fähigkeiten verbessern als auch Inhalte auf die offene Plattform stellen, die es alltäglichen Menschen mit kreativen Fähigkeiten oder Fachwissen ermöglicht, Lehrer zu werden und ein Einkommen zu erzielen.Über Skillshare:Skillshare ist die weltweit größte Online-Lerngemeinschaft für Kreativität. Mit mehr als 830.000 Abonnenten und über 40.000 videobasierten Kursen, die ein breites Spektrum an kreativen Disziplinen von Grafikdesign über Fotografie, Malerei und Illustration bis hin zu Innenarchitektur abdecken - unterrichtet von Branchenexperten wie Jonathan Van Ness, Aaron Draplin, Emily Henderson, Thomas Frank, Rebecca Minkoff, Jeff Staple und vielen anderen. Skillshare ist sowohl ein Herausgeber von Originalinhalten als auch eine offene Plattform, auf der jeder, der unsere Standards und Richtlinien erfüllt, einen Kurs hochladen und Geld verdienen kann. Skillshare hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Kreativität zu Entdeckungen und Wachstum zu inspirieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.skillshare.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722028/Skillshare_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3539958-1&h=1738830108&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3539958-1%26h%3D3409438753%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F722028%252FSkillshare_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F722028%252FSkillshare_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F722028%2FSkillshare_Logo.jpg)Pressekontakt:Shira Mahler,shira.mahler@skillshare.comOriginal-Content von: Skillshare, übermittelt durch news aktuell