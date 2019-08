Skills Forward und Vretta arbeiten gemeinsam daran, Schülern und Schülerinnen im Vereinigten Königreich hochwertige Lern- und Evaluierungsressourcen bereitzustellen

London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - - Skills Forwardund Vretta arbeiten gemeinsam daran, hochwertige Evaluierungen,Lernressourcen und summative Bewertungen bereitzustellen und so dieArt und Weise zu verändern, wie Organisationen die funktionalenFähigkeiten, GCSE und die Förderung beruflicher Fähigkeiten vonLernenden im Vereinigten Königreich angehen.Skills Forward (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2555552-1&h=1971431802&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2555552-1%26h%3D2146585783%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.skillsforward.co.uk%252F%26a%3DSkills%2BForward&a=Skills+Forward) ist einer derführenden Anbieter von e-Learning-Evaluierungslösungen fürfunktionale Fähigkeiten und GCSE (General Certificate of SecondaryEducation - Allgemeiner Nachweis der Sekundarschulbildung). Diedigitale Lern- und Entwicklungsplattform von Skills Forward wird vonHochschulen, Schulungsanbietern und Arbeitgebern genutzt, die eineakkurate Transparenz bezüglich der Lernfortschritte der Teilnehmerüber eine Vielzahl an praxisbasierten Lernprogrammen hinweg wünschenund digitale Nachweise der Fähigkeiten, Kenntnisse und beruflichenKompetenz der Lernenden erfassen möchten. Im vergangenen Jahr wurdenmehr als 2,9 Millionen Evaluierungen im Bereich derBeschäftigungsfähigkeit von Personen im Alter von mindestens 16Jahren durchgeführt.Vretta (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2555552-1&h=1166024230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2555552-1%26h%3D1407899154%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fvretta.com%252F%26a%3DVretta&a=Vretta) ist ein preisgekrönter EdTech-Marktführer, der durchinteraktive, flexible und erschwingliche Ressourcen das Lehren undLernen in ganz neue Bahnen lenkt. Durch die Zusammenarbeit mitLehrkräften überall auf der Welt gelingt es Vretta, das Lernerlebnisfür Schüler und Schülerinnen neu zu gestalten und dafür zu sorgen,dass sie wichtige Fähigkeiten erlernen, die ihnen im Leben und imBeruf zugutekommen.Kontaktieren Sie Dr. Graham Orpwood, Vretta, untergraham.orpwood@vretta.com.Original-Content von: Vretta Inc., übermittelt durch news aktuell