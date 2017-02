Skilangläufer Andreas Katz: Effektive Therapie nach Schulterverletzung (FOTO)

Bayreuth (ots) -Bereits im Alter von fünf Jahren trat Andreas Katz dem SkivereinSV Baiersbronn bei. Erste Erfolge feierte er in der NordischenKombination, später wechselte er zum Skilanglauf. Sein großer Traumist eine Teilnahme bei Olympia. Doch seit einer Schulterverletzung imJuli 2016 pausiert der Profiathlet und Sportler des DeutschenSkiverbands. Im Interview berichtet der 29-Jährige über seine erstegrößere Verletzung, die medizinische Versorgung sowie denHeilungsprozess.Herr Katz, Sie haben sich Ende Juli durch einen Sturz beimMountainbikefahren zwei Sehnenrisse an der linken Schulter zugezogen.Wie verlief die Erstversorgung?"Zunächst kam mir der Sturz nicht sehr schlimm vor, da ich nurleichte Schmerzen hatte. Ich bin daher am Tag danach zum Arztgegangen. Dort wurden meine offenen Wunden behandelt und es schien,als hätte ich vom Sturz nur Blutergüsse und Prellungen davongetragen.Doch im September fanden die Deutschen Meisterschaften und diezentrale Leistungskontrolle durch den Deutschen Skiverband statt. Zudieser Zeit habe ich mich noch einmal von einem Schulterspezialistenin der Orthopädischen Klinik Marienstift Arnstadt untersuchen lassen,da die Schulter etwas höher stand und auch die Maximalkraftabgenommen hatte. Nach dem MRT war klar, dass die Supraspinatussehne*gerissen und die lange Bizepssehne angerissen war."Ihre Verletzung wurde erst am 20. September operativ behandelt.Gab es Komplikationen?"Nein, es verlief alles perfekt. Über den Deutschen Skiverbandhabe ich gleich einen Termin für die Operation bekommen. Währenddieser wurde die Bizepssehne arthroskopisch durchtrennt und außerhalbdes Schultergelenks mit zwei Titanankern fixiert. DieSupraspinatussehne wurde mit sich selbst auflösenden Fadenankernwieder am Oberarmkopf befestigt. Die Schwellung nach der Operationwar nur minimal."Sie trugen nach der Operation die Schultergelenkorthese medi Armfix mini. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Produkt gemacht?"Das war erst einmal eine große Umstellung für mich, da die Schulterund der Arm für drei Wochen komplett ruhiggestellt wurden. Somit warich auf Hilfe angewiesen, zum Beispiel beim Waschen und Anziehen,denn ich konnte nur noch die rechte Hand bewegen, den linken Arm abernicht heben oder drehen. Die Orthese hat mir Sicherheit gegeben, daich mit ihr keine falschen Bewegungen machen konnte. Der Tragekomfortwar sehr angenehm und das Anlegen sehr einfach, sodass dies meineEltern, Geschwister oder Freunde gleich übernehmen konnten."Nach wie vielen Wochen sind Sie auf die Schulterbandage Omomedumgestiegen?"Nach drei Wochen ging ich in die Eden Reha nach Donaustauf. Dortstieg ich langsam auf die Omomed um und trage seitdem die Orthese unddie Bandage im Wechsel. Das hat die Behandlung erleichtert und lautder Therapeuten meine Heilung beschleunigt, da ich das Schultergelenkwieder schneller bewegen konnte. Wichtig war aber auch, dass ichgleich zu Therapiebeginn mit dem Ergometer die Beinmuskulatur, meineAusdauer und das Herz-Kreislauf-System trainieren konnte, um denMuskelabbauprozess zu verlangsamen. Die Schulterbandage habe ichwährenddessen immer getragen."Wie zufrieden sind Sie mit dem Produkt?"Die Bandage war für mich die richtige Wahl, da sie den Armfixiert und mir Stabilität sowie Sicherheit gegeben hat. Trotzdem istmit ihr bis zu einem gewissen Grad auch Sport möglich. Ich lege mirdie Bandage selbst an - das geht sehr schnell und einfach.Mittlerweile ist der Heilungsprozess so vorangeschritten, dass ichsie nur noch beim Ausführen von schnelleren Geschwindigkeiten beimTraining benötige."Sie nutzen auch das Schultertherapie-Set von medi. Können Sie esweiterempfehlen?"Ja, denn es war mir bisher eine große Hilfe. Den Seilzug habe ichwährend der Reha im Zimmer aufgehängt und immer abends daran gezogen,um die Schulter zu mobilisieren. Jetzt nutze ich das Fitnessband,damit die Schulter gekräftigt wird. Es ist das perfekteTrainingsmittel, da ich es überall verwenden kann. Ich hatte es auchwährend der diesjährigen Tour de Ski dabei, als ich für das Fernsehenunterwegs war. Es ist praktisch und sehr effektiv."medi ist seit vielen Jahren Sponsor der DeutschenSki-Nationalmannschaften. Wie wichtig ist diese Kooperation geradeauch in Zeiten, wenn Profisportler wie Sie sich einmal verletzen?"Eine solche Kooperation ist sehr wichtig. Ich finde es großartig,dass wir mit medi einen so kompetenten Ansprechpartner in diesemBereich haben, der uns außerdem sehr schnell zur Verfügung steht unddie notwendigen Produkte liefert."Wie verläuft die Zusammenarbeit mit medi?"Sehr gut und vor allem unkompliziert. Ich habe zum Beispiel nachder Operation direkt bei medi angerufen und mich nach möglichenBandagen für meine Schulter erkundigt. Für meine Verletzung ist dieOmomed-Bandage das richtige Produkt. Damit wurde ich auch versorgt."Welche anderen Produkte von medi tragen Sie und warum?"Ich trage die Reisestrümpfe medi travel, wenn ich im Flieger binoder generell eine lange Reise vor mir habe. So beuge ich einerThrombose vor und habe leichte Beine, wenn ich ankomme. Außerdemtrage ich Sportkompressionsstrümpfe von CEP, zum Beispiel beimJoggen, da sie mir ein gutes Gefühl geben. Demnächst werde ich dieSkistrümpfe aus klimaregulierender Merinowolle testen."Welche weiteren Rehamaßnahmen haben Sie nun noch vor sich?"Das hängt vom Ergebnis des nächsten MRT ab, aber ich binoptimistisch, dass ich bald ins Training einsteigen kann, da bisheralles sehr gut verlaufen ist."Wie motivieren Sie sich, wieder zur alten Leistung zu kommen?"Ich bin immer hoch motiviert, denn Langlauf ist meineLeidenschaft, mein Sport. Ich setze daher alles daran, dass ich ihnwieder betreiben kann und gebe jeden Tag Vollgas. In der Reha warenauch einige Fußballer, Handball- und Eishockeyspieler. Wir habeneinander unsere täglichen Fortschritte gezeigt und uns dadurchgegenseitig zu neuen Erfolgen gepusht."Zu welchem Ski-Wettbewerb möchten Sie wieder antreten können?"Es ist schwer zu sagen, wie lange ich noch brauchen werde, bisich wieder Skilaufen kann. Mit der Weltmeisterschaft in Finnland wirdes sehr eng, aber ich gebe einfach alles. Vielleicht schaffe ich auchdas Unmögliche. Das große Ziel ist aber die Teilnahme an denOlympischen Winterspielen 2018. Da möchte ich unbedingt dabei seinund darauf arbeite ich hin."Herr Katz, wir bedanken uns für das Gespräch.* Die Supraspinatussehne ist Teil der Rotatorenmanschette. Sie istwichtig für die Armhebung zur Seite und nach vorn. 